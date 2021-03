Gore Verbinski regista di Sandkings, film tratto da un racconto di George R.R. Martin

Sarà Gore Verbinski il regista di Sandkings, film tratto da un racconto scritto da George R.R. Martin.

Il progetto sarà prodotto per Netflix e l'adattamento sarà firmato da Dennis Kelly, autore della versione originale di Utopia.

La notizia è emersa grazie a un'intervista rilasciata a Collider in cui il regista parla dei suoi progetti. Gore Verbinski, che ha già portato al successo la saga di Pirati dei Caraibi, ha dichiarato: "Una delle sceneggiature si basa su una storia breve di George R.R. Martin intitolata Sandkings, questo racconto breve brillante e contorto che amo. E sto lavorando con un grandioso sceneggiatore, Dennis Kelly, che ha scritto la versione originale di Utopia. La serie britannica è brillante. E Dennis firmerà l'adattamento, quindi sono eccitato per il progetto".

John Baldecchi sarà produttore del progetto insieme a Digital Riot Media, avendo già collaborato con Gore Verbinski in occasione di The Mexican.

Sandkings è stato pubblicato nel 1979 e racconta una storia ambientata in un mondo alieno. Il protagonista ha una passione per gli animali esotici e questo lo porta a scoprire l'esistenza e acquistare delle creature simili a degli insetti, chiamate Sandkings, che hanno una figura simile a una regina. Le colonie, inoltre, sono caratterizzate da diversi colori e si ritrovano a combattere una contro l'altra per intrattenere il loro padrone di casa, ma un segreto sinistro sulla loro crescita porta a una conclusione sconvolgente.

Il racconto è stato premiato con numerosi riconoscimenti ed era stato poi al centro di un adattamento televisivo in occasione di un episodio di The Outer Limits.