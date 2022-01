Gordon Ramsay interrompe la cena della figlia con il fidanzato: "È solo un po' patetico"

Gordon Ramsay ha interrotto la cena della figlia Megan con il fidanzato chiamando il ragazzo su FaceTime per poi definirlo in seguito 'un po' patetico'.

Gordon Ramsay, che condivide cinque figli con la moglie Tana Ramsay, ha espresso disapprovazione nei confronti del fidanzato di sua figlia Megan durante un episodio di mercoledì del "The Kelly Clarkson Show", aggiungendo che il giovane lo rende "ansioso."

"Non era niente di speciale sin dall'inizio. Vuoi che sia un uomo ad uscire con tua figlia e lui è solo un po' patetico", ha dichiarato scherzosamente Ramsay. È noto che lo chef non è solito usare mezzi termini in nessun frangente della sua vita ed è stato così anche per ciò che concerne il corteggiatore di sua figlia, sebbene il suo tono nasconda sempre sarcasmo ed ironia.

Ramsay ha rivelato di aver interrotto la cena della figlia con il fidanzato anche a miglia di distanza: il 55enne, detentore della stella Michelin, ha ottenuto il numero del fidanzato di Megan dalla sorella minore, Matilda, soprannominata Tilly, e lo ha chiamato improvvisamente su FaceTime mentre la giovane coppia stava cenando.

"Ha risposto al telefono e la sua mano tremava e io ho detto: 'Byron sono io e non sono il tuo futuro suocero'", ha raccontato Gordon Ramsay. "Megan si è chinata e ha interrotto la telefonata ed è stato molto maleducato da parte sua." Lo chef ha detto che "vuole solo il meglio" per sua figlia e le ha suggerito di "aspettare un po' di più" prima di frequentare altri ragazzi.