Good Boy: il trailer dell'originale horror con un cane protagonista anticipa tensione e momenti drammatici

Ha conquistato il pubblico del SXSW Film & TV Festival 2025 e, dopo molta attesa e anteprime in eventi come l'Overlook Film Festival e Fantasia 2025, Good Boy arriverà nei cinema americani a ottobre.

L'horror, di cui online è stato condiviso il trailer, offre un approccio narrativo molto originale mettendo al centro della trama un cane e seguendo degli eventi terrificanti dal suo punto di vista.

Cosa racconterà l'horror

Il film Good Boy è stato diretto da Ben Leonberg ed è stato accolto da recensioni molto positive, non solo grazie all'interpretazione del suo protagonista a quattro zampe, ma anche perché offre un'esperienza unica e riesce a distinguersi dai numerosi progetti di genere arrivati nelle sale negli ultimi anni.

Al centro della trama c'è Indy che si ritrova alle prese con una nuova avventura con il suo padrone e migliore amico, Todd. I due lasciano la città e si trasferiscono in campagna.

La sinossi anticipa che, fin dall'inizio, due cose sono estremamente chiare: Indy è diffidente nei confronti della vecchia casa inquietante e il suo affetto per Todd è incrollabile. Dopo essersi trasferito, Indy è immediatamente irritato dagli angoli vuoti, segue una presenza invisibile che solo lui può vedere, percepisce avvertimenti fantasmagorici da un cane morto da tempo ed è tormentato da visioni della morte atroce del precedente occupante. Quando Todd inizia a soccombere alle forze oscure che turbinano intorno alla casa, Indy deve combattere una presenza malvagia intenzionata a trascinare il suo amato Todd nell'aldilà.

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato Good Boy

Il film è stato scritto da Alex Cannon e Ben Leonberg, impegnato anche alla regia. Il cast, oltre al cane Indy, comprende anche Shane Jensen, Arielle Friedman e Larry Fessenden.

Ben e Kari Fischer, gli umani che sono i migliori amici di Indy, sono inoltre produttori del film Good Boy.

Il poster ufficiale dell'horror: