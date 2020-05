Gomorra, Genny Savastano e la "febbre" del Covid: il meme è virale

Qualche settimana fa Salvatore Esposito, sui social, ha lanciato il suo appello rispondendo alle domande dei fan a proposito delle riprese di Gomorra 5 mentre oggi ha scelto Twitter per pubblicare un meme, con Genny Savastano, che è immediatamente diventato virale.

Nell'immagine in questione qualcuno punta un'arma alla testa di Genny Savastano: non è una pistola, ma un rilevatore di temperatura, un oggetto che ormai è diventato di uso comune, soprattutto nei negozi e nei centri commerciali. Con l'inizio della Fase 2, prima di entrare in un centro commerciale, c'è sempre una persona incaricata di rilevare la temperatura dei clienti, con l'apposito termometro elettronico. A volte il termometro viene posizionato vicino al polso oppure, più minacciosamente, alla fronte di chi sta per entrare a fare acquisti.

L'inizio delle riprese della quinta stagione era previsto proprio in queste settimane. A quanto sembra, se le misure di sicurezza lo permetteranno, il tutto slitterà tra luglio e settembre di quest'anno, anche se, come sottolineato da molti, c'è ancora tanto lavoro da fare.

Riguardo ai nuovi episodi di Gomorra 5 e di Fargo, Salvatore Esposito ha dichiarato: "Amici , in molti mi state scrivendo e chiedendo quando potremo riprendere le riprese dei progetti a cui ho preso parte , #Fargo e #Gomorra5 su tutti . In realtà io non lo so . In realtà nessuno lo sa."

Ecco un'altra parodia di Gomorra ai tempi del coronavirus: