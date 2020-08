Gomorra 2: Cristina Donadio (Scianel): "Ho avuto un tumore al seno sul set"

Non da attrice, da donna. Cristina Donadio ha scelto di prestare la propria immagine, ma sarebbe più corretto dire la propria esperienza di vita, per lanciare un messaggio salvifico a tutte le donne: scegliere la prevenzione significa scegliere la vita. In un video dell’ASL Napoli 1 Centro l’attrice si racconta in modo intimo e diretto, senza girare attorno alle parole. Le sue parole svegliano la coscienza, cariche di quella forza che solo chi ha combattuto, o combatte, il cancro può avere. Lei, che ha vestito i panni di donne invincibili, non si nasconde e alle donne dice: «Ho incontrato un nemico che a volte può diventare invincibile, un nemico contro cui ogni battaglia può essere persa. Ma anche un nemico che può essere sconfitto con la prevenzione». Con questo video l’ASL Napoli 1 Centro - in linea con la campagna regionale “mi voglio bene” che ha acceso un faro sull’importanza della prevenzione in tutte le famiglie campane - punta a sensibilizzare ancor più i cittadini sull’importanza degli screening e della prevenzione. Un tema rispetto al quale la direzione generale ha impresso un deciso cambio di marcia dando vita a tante iniziative declinate sul territorio sia attraverso il poliambulatorio mobile, sia con la riorganizzazione dei Distretti sanitari di base. «Oggi la prevenzione non è più un optional - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - la prevenzione è parte integrante di una programmazione che tende non solo a curare, bensì a prevenire le malattie. Ringrazio Cristina Donadio per aver condiviso di non interpretare un ruolo, bensì di condividere con tutti noi la sua personale esperienza. Ne scaturisce un messaggio forte e diretto, un messaggio che ci aiuterà a salvare molte vite. Allo stesso modo voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini di questa ASL, che stanno facendo uno sforzo e un lavoro straordinario per perseguire l’obiettivo che il presidente De Luca ci ha affidato e, in ultima analisi, per fare in modo che questa ASL possa ogni giorno garantire salute».