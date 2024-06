Goldie Hawn vuole un film con tutta la famiglia: "Prima che diventiamo troppo vecchi!"

Goldie Hawn ha espresso un desiderio che vorrebbe realizzare prima che sia troppo tardi: realizzare un film insieme a tutti i membri della sua famiglia, prima che diventino troppo vecchi. L'attrice ne ha parlato al podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa.

Dopo la proposta della conduttrice di realizzare un reality show a tema cena del Ringraziamento con i suoi figli, l'attrice ha confessato il progetto che le piacerebbe concretizzare, maggiormente indirizzato al cinema. Goldie Hawn ha una relazione con Kurt Russell dal 1983 e insieme hanno quattro figli, di cui uno nato dall'unione della coppia, Wyatt Russell. Di questi quattro ben tre lavorano come attori.

Un family movie

"Quello che mi piacerebbe, in realtà, prima che diventiamo tutti troppo vecchi, sarebbe quello di fare un film insieme, sarebbe bello. Sarebbe così folle e divertente" ha esclamato Goldie Hawn. L'attrice ha spiegato perché non hanno ancora realizzato un film:"È tutta una questione che riguarda lo sceneggiatore. Devo ottenere prima il permesso della mia famiglia".

Goldie Hawn in una scena di La morte ti fa bella

Kelly Ripa le ha proposto un'idea:"Ecco come funziona: gli dici che stai organizzando una festa per Kurt. Quello che non si rendono conto è che si tratta di una scena di apertura di un film, quindi arrivano tutti e poi, dopo aver girato la prima scena, sorpresa! Proponi l'idea del film e la scena d'apertura è già girata, non possono discuterne perché è fatta".

Premiata con l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Fiore di Cactus, diretto da Gene Saks, nel 1970, Goldie Hawn ha risposto svelando un dettaglio:"Potremmo fare qualcosa con Oliver, un cartone animato, in altre parole presteremmo tutti le voci". Con l'ex marito Bill Hudson, Goldie Hawn ha avuto i due figli Oliver Hudson e Kate Hudson. Oltre al figlio con Kurt Russell, Wyatt, Hawn è anche matrigna del figlio del suo compagno, Boston, avuto con l'ex moglie Season Hubley.