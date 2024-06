Goldie Hawn è sicura: "Mia figlia Kate Hudson è convinta che preferisca suo fratello"

Goldie Hawn ha raccontato un lato particolare del suo rapporto con la figlia Kate Hudson nel corso del programma di Kelly Ripa, Let's Talk Off Camera. La star, premiata con l'Oscar nel 1970 per Fiore di cactus, ha avuto i primi due figli dal cantante Bill Hudson.

La secondogenita Kate Hudson ritiene che la madre abbia una spiccata preferenza per suo fratello maggiore Oliver Hudson ma Goldie Hawn ha smentito questa affermazione e ha cercato di spiegarlo anche a sua figlia. Le due attrici spesso fanno coppia fissa sui red carpet delle première dei film alle quali partecipano.

Figli preferiti

"Kate pensa che Oliver sia il mio preferito. Ho cercato di dirle che nessuno è il mio preferito perché sono tutti diversi. Ma la verità è che è il primogenito è sempre una delle esperienze più interessanti e memorabili, soprattutto perché non hai altri figli. Ne hai solo uno, fino a quando non arriva il secondo, se è quello che decidi di fare e questo è quello che è successo" ha spiegato Goldie Hawn.

Primo piano di Kate Hudson in Quasi famosi

L'esperienza con la nascita di Kate Hudson è stata differente, secondo il suo racconto:"Quando ero incinta di Kate pensavo 'Come farò ad amare un altro figlio come amo il mio primogenito?'. La risposta è arrivata quando è nata Katie, e cioè che abbiamo così tanto amore nel nostro cuore che non si può nemmeno misurarlo".

All'inizio della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, a Kate Hudson venivano sempre poste domande su Goldie Hawn ma quest'ultima ha spiegato:"Le dissi 'La verità è che dobbiamo abbracciarci a vicenda'. Sì, parlerai di me, e un giorno io parlerò di te. E sarò la madre di Katie, e potrebbe essere piuttosto bello". Dal 1983, Goldie Hawn è la compagna di Kurt Russell, con il quale ha avuto il suo terzo e ultimo figlio, Wyatt Russell.