Golden Globe 2024, Paul Giamatti festeggia la vittoria... al fast food!

Paul Giamatti, premiato con il Golden Globe, ha deciso di celebrare il riconoscimento per la sua performance in The Holdovers con un sandwich.

Come festeggiare al meglio il terzo Golden Globe conquistato in carriera a dodici anni di distanza dall'ultimo trionfo? Paul Giamatti, star di The Holdovers - Lezioni di vita, è stato avvistato e fotografato al famoso In-N-Out Burger di Los Angeles, ancora in smoking, impegnato a gustarsi un sandwich con il Golden Globe appoggiato accanto sul tavolo.

L'attore ha lasciato il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills dopo la conclusione della cerimonia e insieme al suo entourage si è recato al fast food. Secondo le indiscrezioni circolate in seguito, Giamatti e il suo team avrebbero ordinato sei Double-Double burger, con polpette di carne, cipolle, formaggio, lattuga, pomodoro e salsa In-N-Out.

Il menu dei Golden Globe

Evidentemente il menu della serata al Beverly Hilton Hotel non ha soddisfatto appieno Giamatti. Il catering dell'evento avrebbe servito una selezione priva di carboidrati, con sashimi, tartare di tonno con caviale e insalata di sashimi, direttamente dal famoso ristorante giapponese Nobu.

Un menu che non ha saziato Paul Giamatti, giunto alla sua sesta candidatura ai Globe, con tre vittorie all'attivo. Oltre alla statuetta vinta per The Holdovers - Lezioni di vita, l'attore in passato era stato premiato anche per John Adams come miglior attore in una miniserie o film per la tv nel 2009 e nel 2011 come miglior attore per La versione di Barney.