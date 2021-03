Golden Globe 2021: Jodie Foster in pigiama festeggia il premio con un bacio alla moglie

Jodie Foster ha vinto il Golden Globe 2021 come Miglior attrice non protagonista e ha festeggiato in pigiama, sul divano di casa, accanto a sua moglie Alexandra Hedison e al loro cane.

Senza ombra di dubbio, oltre ad aver vinto il Golden Globe 2021 come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in The Mauritanian, Jodie Foster si è portata a casa anche il premio al miglior quadretto familiare della serata. L'attrice, infatti, ha seguito la cerimonia in pigiama di Prada dal divano di casa propria in compagnia del suo cane e della moglie Alexandra Hedison, che ha baciato all'annuncio della vittoria.

Subito dopo essere stata premiata ai Golden Globe, Jodie Foster ha baciato la moglie Alexandra Hedison direttamente in pigiama e dal divano di casa e ha dichiarato: "Mi prendete in giro? Credo che ci sia un errore. Sono davvero senza parole, mai mi sarei aspettata di essere di nuovo qui!". Ospite d'eccezione è stato il loro cane Ziggy, che ha presenziato alla scena e si è fatto abbracciare da Alexandra. Obbligatorio, quindi, un premio anche al miglior quadretto familiare!

Jodie Foster ha trionfato nella sua categoria imponendosi su Glenn Close per Elegia americana, Olivia Colman per The Father, Amanda Seyfried per Mank e Helana Zengel per News of the world.

Nel corso della sua lunga carriera, Jodie Foster ha vinto due Premi Oscar per la Miglior attrice protagonista per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti. Quest'ultimo Golden Globe vinto per The Mauritanian, invece, si unisce agli altri due vinti per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti e al Golden Globe alla carriera assegnatole nel 2013. L'attrice ha anche vinto tre David di Donatello nel 1977, 1989 e 1995.