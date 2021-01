Golden Globe 2021: Jane Fonda riceverà il Cecil B. DeMille Award

Cannes 2018: Jane Fonda sul red carpet di Blackkklansman

Jane Fonda riceverà il Cecil B. DeMille Award, il prestigioso premio alla carriera assegnato durante la cerimonia dei Golden Globe 2021, che si terrà il 28 febbraio a Los Angeles. L'attrice e attivista è stata scelta per il suo impegno umanitario unito a una notevole carriera davanti alla macchina da presa, di cui si è servita anche per perorare diverse cause. A volte con conseguenze giudiziarie, come alla fine del 2019 quando è stata arrestata quattro volte in altrettante settimane mentre protestava a Washington contro il cambiamento climatico, spesso in compagnia di altre star, tra cui gli amici Sam Waterston e Ted Danson.

Jane Fonda, 80 anni in prima linea: i migliori ruoli di una leggenda di Hollywood

Youth - La giovinezza: Michael Caine, Rachel Weisz, Harvey Keitel, Paul Dano e Jane Fonda a Cannes

Jane Fonda è una veterana della cerimonia dei Golden Globe, avendo all'attivo ben quindici nomination e sette vittorie, inclusi i due film che le sono valsi l'Oscar, Una squillo per l'ispettore Klute (1971) e Tornando a casa (1978). La candidatura più recente risale al 2016, per la sua performance da non protagonista in Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino. È stata insignita di premi alla carriera anche al Festival di Cannes nel 2007 e alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2017. Dal 2015 è una delle due protagoniste di Grace and Frankie, apprezzata serie comica di Netflix la cui settima e ultima stagione è attualmente in lavorazione (le riprese, interrotte lo scorso marzo, dovrebbero ricominciare a breve).

Golden Globes 2015 - Amy Poehler e Tina Fey con Margaret Cho

La 78ma cerimonia dei Golden Globe si terrà il 28 febbraio, e le nomination saranno annunciate la prossima settimana, il 3 febbraio. Come per gli Oscar, rimandati ad aprile, sono state modificate le scadenze per i film ammissibili, che potranno essere considerati se usciranno in sala o su piattaforma (qualora fosse inizialmente prevista una distribuzione tradizionale) entro e non oltre il giorno della cerimonia stessa. La serata sarà condotta da Tina Fey e Amy Poehler, già reclutate per il medesimo incarico per le edizioni 2013, 2014 e 2015.