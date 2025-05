Godzilla x Kong: Supernova, quali mostri ci saranno nel film?

Ora che conosciamo il titolo del terzo film che vedrà ancora una volta Godzilla e King Kong protagonisti, ovvero Godzilla x Kong: Supernova, possiamo iniziare a pensare a quali mostri saranno presenti nel prossimo film targato Warner Bros.

Molto probabilmente questa si preannuncia essere la pellicola più esplosiva del Monsterverse. Sebbene sia un peccato che Adam Wingard non ci sia, il regista dei precedenti film dedicati ai Kaiju ha gettato le basi per la direzione che si dovrebbe prendere, sia in termini di trama che, soprattutto, in termini di tono. Come in ogni film di kaiju, la domanda principale è chi sarà l'antagonista.

Godzilla x Kong: Supernova, il nemico del film arriverà dallo spazio?

Godzilla II: King of the Monsters, Ghidorah il mostro a tre teste

Godzilla e Kong si sono già scontrati nei loro primi due film, ma alla fine di entrambi hanno collaborato per abbattere un grande cattivo, molto più pericoloso. Con ogni probabilità sarà sicuramente così anche questa volta, visto che sicuramente il pericolo arriverà dallo spazio.

Una supernova è l'esplosione di una stella. Quindi, è logico che l'antagonista di Godzilla x Kong: Supernova sarà di natura cosmica. New Empire ha portato una coppia di mostri del tutto originali da far combattere al dinamico duo, il primo film che vedeva i due mostri protagonisti li ha fatti scontrare contro Mechagodzilla, un classico kaiju dei film di Godzilla del passato, questa pellicola farà lo stesso con un nemico cosmico.

Se questa sarà la strada che verrà seguita dai produttori del film, ci sono due mostri spaziali che l'IP ha introdotto e che potrebbero benissimo essere mostrati nel Monsterverse, ovvero Gigan e SpaceGodzilla.

Chi è Gigan?

Quando si parla di kaiju cosmici, il più iconico nella lunga storia dei film di Godzilla è senza dubbio King Ghidorah. È apparso più volte nell'era Shōwa e una volta nell'era Heisei. Una delle apparizioni dell'era Shōwa è stata Godzilla vs. Gigan. La trama di quel film prevedeva che una coppia di extraterrestri si impossessasse del corpo di un insegnante deceduto e del suo studente preferito. Il loro obiettivo?

Aprire un parco a tema sui mostri con una torre a forma di Godzilla al centro. Una torre di Godzilla che, guarda caso, imita la sua ispirazione reale sparando un laser dalla bocca. Naturalmente, il loro obiettivo non è quello di far divertire gli abitanti della Terra che amano i mostri. È quello di conquistare il pianeta.

Per farlo hanno portato una coppia di kaiju tutta loro: King Ghidorah e Gigan. Per quanto Ghidorah sia feroce, Gigan è ancora più letale. Un cyborg simile a un uccello con una grossa sega che gli sale sul ventre, un becco metallico a tre punte e artigli giganti al posto delle mani. Gigan è stato il primo mostro a far sanguinare Godzilla sulla macchina da presa. Ora, è ovvio che il Monsterverse non replicherà la trama di Godzilla vs. Gigan. Anche per gli standard stravaganti della sua epoca, era piuttosto ridicola. Invece sarà molto probabile l'apparizione di Gigan.

Chi è SpaceGodzilla?

Godzilla vs. SpaceGodzilla sarà anche il peggiore dell'era Heisei di Godzilla, ma quasi tutti i fan del mostro sul pianeta concordano sul fatto che l'antagonista del titolo è uno dei migliori nella storia decennale della serie.

Con cristalli giganti sulle spalle e una struttura più grande, il suo aspetto è leggermente diverso da quello della sua controparte terrestre, ma tutte le stesse parti sono in gran parte al loro posto. È stato essenzialmente creato quando le spore di Biollante sono volate nello spazio alla fine di quel film, dando il via a un processo che ha avuto come risultato finale un clone mutato di Godzilla.

In breve, le origini del personaggio dovrebbero cambiare, ma SpaceGodzilla è ancora un candidato valido per Supernova. E, considerando che lo Skar King de Il Nuovo Impero era una versione ancora più irascibile di Kong, non è irragionevole aspettarsi che il prossimo film presenti una versione ancora più irascibile di Godzilla.

Le riprese di Godzilla x Kong: Supernova sono in corso. Il cast presenta importanti aggiunte alla schiera di umani del Monsterverse come Sam Neill di Jurassic Park, Jack O'Connell e Delroy Lindo di Sinners e Matthew Modine di Stranger Things. Il ritorno è quello di Dan Stevens visto già in New Empire.