Godzilla: Toho annuncia un nuovo film in arrivo nel 2023

Poche ore fa, in occasione del Gozilla Day, la compagnia giapponese Toho ha annunciato l'arrivo di un nuovo lungometraggio su Gozilla in uscita nel 2023. Il Gozilla Day celebra l'anniversario della pellicola originale sulla mostruosa creatura, che ha fatto la sua comparsa al cinema il 3 novembre 1954.

Sebbene Godzilla non sia mai veramente andato via, la creatura gode di una rinascita dovuta al successo del franchise americano del Monsterverse di Legendary, che ha ampliato il mondo del kaiju di Toho. In più è apparso quello che potrebbe benissimo essere considerato il miglior film su Godzilla degli ultimi decenni: Shin Godzilla. Quel film in particolare, co-diretto da Hideaki Anno e Shinji Higuchi, ha risollevato la qualità della saga riaccendendo l'interesse del grande pubblico oltre a proporre un nuovo look per la creatura.

Il ritorno del re dei mostri

La pagina Twitter ufficiale di Toho ha annunciato che è in produzione un nuovo film di Godzilla. Anche se non sappiamo nulla della trama, è stato annunciato il nome del regista, Takashi Yamazaki, il quale dirigerà, scriverà e gestirà gli effetti visivi del nuovo film, il 32° su Godzilla. Yamazaki non è estraneo al franchise, essendosi occupato degli effetti visivi della ride Godzilla the Ride: Giant Monsters Ultimate Battle al parco divertimenti di Seibu-en. Ha già affrontato film ricchi di effetti, dirigendo adattamenti live-action di famosi franchise di anime e manga come Parasyte e il film Space Battleship Yamato.

L'annuncio non specifica se il film sarà un live-action, anche se è facile immaginarlo dato il curriculum di Yamazaki e l'importanza dei film live-action nel franchise. Ma il regista ha anche realizzato alcuni film d'animazione importanti e di successo come Stand by Me Doraemon, Dragon Quest: Your Story e Lupin III: The First, tutti in animazione 3DCG. Il che lascia aperta la porta alla possibilità di un lungometraggio animato. Attendiamo conferme o smentite al iguardo.