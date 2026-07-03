Da Godzilla a Jovanotti, all'horror: Plaion Pictures ha un ricco listino per il 2026/2027

Dal nuovo Godzilla Minus Zero al documentario su Jovanotti, fino alle acquisizioni internazionali con Mads Mikkelsen e Ralph Fiennes: Plaion Pictures presenta una line-up 2026-2027 tra blockbuster, horror e cinema d'autore.

Plaion Pictures presenta il listino 2026-2027, un pacchetto che unisce uscite cinematografiche già programmate e nuove acquisizioni internazionali arrivate dopo il Festival di Cannes. Un'offerta che attraversa cinema d'autore, blockbuster, horror, animazione e documentari, con un cast di star che va da Angelina Jolie a Russell Crowe, da Mads Mikkelsen a Ralph Fiennes, fino a Channing Tatum e Diane Kruger.

Il listino conferma la strategia del gruppo: alternare grandi titoli per la sala, franchise globali e produzioni di genere attraverso le etichette specializzate Midnight Factory e Anime Factory, con una pipeline che accompagnerà il pubblico fino al 2027.

Tutti i film del listino Plaion Pictures 2026-2027

Godzilla Minus One: un'immagine del film

Le uscite annunciate da Plaion Pictures sono:

Couture - dal 26 agosto 2026

Beast - dal 1° ottobre 2026

Ice Cream Man (Midnight Factory) - dal 29 ottobre 2026

Godzilla Minus Zero - dal 5 novembre 2026

Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti - evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre 2026

Asterix e il Regno di Nubia - dal 24 dicembre 2026 (anteprime dal 20 dicembre)

Leviticus (Midnight Factory) - primo trimestre 2027

Da Angelina Jolie al ritorno di Godzilla: tutti i dettagli sui film

Ad aprire il listino sarà Couture, il nuovo film di Alice Winocour con Angelina Jolie e Louis Garrel. Ambientato durante la Fashion Week di Parigi, racconta le storie della regista Maxine, della modella Ada e della truccatrice Angèle, tre donne alle prese con fragilità, ambizioni e con un mondo che impone continuamente di apparire diversi da ciò che si è. Il film, prodotto anche dalla stessa Jolie, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Dal 1° ottobre arriverà invece Beast, diretto da Tyler Atkins e interpretato da Russell Crowe e Daniel MacPherson. Il premio Oscar torna protagonista di un film sportivo dopo Cinderella Man nei panni di un ex campione di MMA costretto a rimettersi in gioco per affrontare un vecchio rivale e vendicare il fratello. Co-sceneggiato dallo stesso Crowe, il film viene descritto come il "Rocky del mondo delle MMA".

Per Halloween sarà la volta di Ice Cream Man, distribuito con l'etichetta Midnight Factory. Diretto da Eli Roth, il film horror racconta l'arrivo di un inquietante gelataio nella cittadina di Bayleen Bay: chi assaggia i suoi coni vede i bambini trasformarsi in spietati angeli della morte. Plaion lo presenta come un mix tra le atmosfere di Sinister e gli eccessi di Terrifier 3, con una colonna sonora che vede anche il contributo di Snoop Dogg.

Tra i titoli più attesi dell'anno c'è anche il sequel Godzilla Minus Zero, ancora una volta diretto da Takashi Yamazaki. Il nuovo capitolo riprende la storia di Kōichi e Noriko in un Giappone ancora segnato dalla guerra e dalla precedente apparizione del kaiju, che questa volta tornerà con una minaccia ancora più devastante e di portata internazionale.

Il 26 novembre arriverà nelle sale come evento speciale Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti, documentario diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. Attraverso immagini inedite e materiali di backstage, il film ripercorre i quarant'anni di carriera di Lorenzo Cherubini, dagli esordi come DJ ai grandi concerti del Jova Beach Party, fino al grave incidente in bicicletta e al successivo percorso di riabilitazione.

Per il periodo natalizio Plaion Pictures proporrà Asterix e il Regno di Nubia, nuovo film d'animazione diretto da Alexandre Heboyan. Per la prima volta nella storia della saga, un errore nella preparazione della pozione magica trasformerà gli abitanti del villaggio in bambini. Soltanto Obelix e Panoramix resteranno adulti e partiranno insieme a un giovanissimo Asterix verso il Regno di Nubia alla ricerca dell'antidoto.

A guardare già al 2027 sarà infine Leviticus, horror soprannaturale targato Midnight Factory diretto da Adrian Chiarella con Mia Wasikowska, Joe Bird e Stacy Clausen. Prodotto dagli stessi produttori di The Babadook e Talk to Me, il film racconta la storia di due adolescenti perseguitati da un'entità che assume le sembianze della persona che desiderano maggiormente, in un horror queer ispirato alle atmosfere di It Follows.

Le nuove acquisizioni annunciate dopo il Festival di Cannes

Oltre al listino del secondo semestre 2026, Plaion Pictures ha presentato anche una delle campagne di acquisizioni più importanti della sua storia recente. Dopo la 79ª edizione del Festival di Cannes, la società ha ampliato il catalogo di Plaion Pictures e delle etichette Midnight Factory e Anime Factory con numerosi titoli destinati ad arrivare nelle sale italiane e successivamente sulle piattaforme tra il 2026 e il 2027.

Ecco i film annunciati

A.M.I. - di Fernando Szurman, con Mads Mikkelsen e Diane Kruger

Art (2026) - di Fernando Meirelles, con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura

Josephine (2026) - di Beth de Araújo, con Channing Tatum e Gemma Chan

Game Master (2026) - di Éric Judor

Hui Boo and the Curse of the Genies (2027) - di Sebastian Niemann

Viqueens (2027) - di Harald Zwart

Midnight Factory

Invertigo - di Matthias Hoene, con Inde Navarrette

Colony (2026) - di Yeon Sang-ho

Species (2026) - di Marion Le Coroller

Blasphemous (2027) - di Luke Piotrowski, con Karen Gillan, Josh Hutcherson e Clive Owen

Crave (2027) - di David Charbonier e Dominic Rustam

Anime Factory

Samurai Ballerina - L'Étoile de Paris en Fleur (2026) - di Gorō Taniguchi

Ghost - Yoru no Hate (2027) - di Shingo Natsume

Tra le acquisizioni di Plaion Pictures spicca A.M.I., thriller fantascientifico ambientato nello spazio con protagonisti Mads Mikkelsen e Diane Kruger. Nel 2026 arriverà anche Art, il nuovo film del candidato all'Oscar Fernando Meirelles (City of God), adattamento dell'omonima opera teatrale con un cast composto da Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura.

Sempre nel corso del 2026 è atteso Josephine, dramma psicologico presentato alla Berlinale con Channing Tatum e Gemma Chan, mentre Game Master trasporterà il pubblico in un'avventura fantasy ambientata nel mondo dei giochi di ruolo.

Guardando già al 2027, il listino si arricchirà con Hui Boo and the Curse of the Genies, nuova avventura animata ispirata a uno dei franchise per ragazzi più popolari, e con Viqueens, film d'animazione diretto da Harald Zwart con le musiche del compositore Christophe Beck, autore delle colonne sonore di Frozen e Frozen II.

Un'immagine promozionale di Viqueens

Anche Midnight Factory amplia il proprio catalogo con una selezione di horror molto attesi. Tra questi figurano Colony, zombie movie diretto da Yeon Sang-ho (Train to Busan) e presentato alle Midnight Screenings del Festival di Cannes, e Species, body horror di Marion Le Coroller che mescola satira sociale, ansia contemporanea e trasformazione fisica. Completano il listino Invertigo, survival thriller con Inde Navarrette, e due titoli già annunciati per il 2027: Crave, horror vampiresco dalle atmosfere dark e gotiche, e Blasphemous, film di esorcismi con Karen Gillan, Josh Hutcherson e Clive Owen.

Spazio infine anche ad Anime Factory, che continua a rafforzare la propria proposta dedicata all'animazione giapponese. Nel 2026 arriverà Samurai Ballerina - L'Étoile de Paris en Fleur, produzione ambientata nella Parigi della Belle Époque diretta da Gorō Taniguchi, già regista di One Piece Film: Red.

Nel 2027 sarà invece la volta di Ghost - Yoru no Hate, anime originale nato dalla collaborazione tra Bandai Namco Filmworks e Madhouse e diretto da Shingo Natsume, autore del successo internazionale One Punch Man.