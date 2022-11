God of War Ragnarök: il video dello spettacolare mosaico digitale andato in scena allo Stadio di San Siro

Prima della partita tra Inter e Bologna, lo Stadio di San Siro ha ospitato uno spettacolare mosaico digitale ispirato a God of War Ragnarök.

Il 9 novembre è arrivato God of War Ragnarök, l'attevo videogioco per PlayStation 5 e PlayStation 4, e per l'occasione è stato proiettato, prima della partita di Serie A TIM tra Inter e Bologna, uno spettacolare mosaico digitale realizzato con il sostegno della community.

L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Sony Interactive Entertainment Italia e la piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo DAZN.

L'attività rappresenta il culmine del progetto #FaceTheRagnarök, iniziato il 3 ottobre e interamente dedicato alla community Playstation, in cui le storie, il vissuto e le unicità di tutti i giocatori rappresentano il cuore pulsante del racconto. Gli utenti, per prendere parte all'iniziativa, hanno condiviso un selfie, dipingendo il proprio volto con il celeberrimo tatuaggio che caratterizza uno dei due personaggi del gioco: Kratos. Ai partecipanti è stato poi chiesto di raccontarsi scegliendo tra alcune parole chiave che identificassero i tratti distintivi della propria personalità. In appena tre settimane, la community ha risposto con grande entusiasmo, con oltre 2.000 scatti raccolti ed un forte senso di aggregazione e condivisione.

Allo Stadio San Siro di San Milano, prima della partita dell'Inter, si è svolta quindi la spettacolare proiezione. Il Club nerazzurro è stato scelto per l'attività in quanto leader dell'innovazione e sempre impegnato nel proporre ai propri tifosi nuove forme di entertainment.

Grazie alla sofisticata tecnologia di video mapping, che consente di creare effetti di grande impatto visivo, gli spettatori hanno assistito prima al "congelamento" del manto erboso, il quale poi si è gradualmente "sgretolato" rivelando un gigantesco mosaico digitale raffigurante Kratos e Atreus, i protagonisti dell'ultimo capitolo dell'epopea norrena sviluppato da Santa Monica Studio. Il mosaico non rappresenta soltanto una semplice proiezione: la suggestiva key art ritraente "padre e figlio" - se osservata nel dettaglio - cela migliaia di scatti della community PlayStation, i quali animano con il proprio vissuto e le proprie peculiarità la composizione.