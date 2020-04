God Friended Me: CBS cancella la serie dopo due stagioni

CBS ha annunciato la cancellazione di God Friended Me, una delle sue serie, dopo sole due stagioni, svelando quando andrà in onda il finale.

God Friended Me è stata cancellata dopo solo due stagioni, come ha confermato ufficialmente il network CBS annunciando la data della messa in onda del finale sugli schermi americani: il 26 aprile.

La serie aveva come protagonista Brandon Michael Hall e CBS e Warner Bros Television hanno dichiarato con un comunicato: "Siamo estremamente orgogliosi di questo concetto unico e delle storie in grado di sollevare il morale che God Friended Me ha raccontato nel corso delle ultime due stagioni. Vogliamo ringraziare il brillante cast, gli sceneggiatori, i team della produzione e la troupe per uno show che ha dato il via a conversazioni sulla fede, sulla vita e sulla felicità, e hanno fatto sentire bene gli spettatori alla fine di ogni episodio. Il team creativo alla base dello show ha avuto un'ultima "amicizia da suggerire" in mente, e inoltre un finale che speriamo porti a una conclusione soddisfacente per il viaggio di Miles in cerca dell'account di Dio".

La serie God Friended Me aveva ottenuto il rinnovo per una seconda stagione un anno fa ottenendo circa 10 milioni di spettatori e migliorando costantemente i propri dati di ascolto.

Al centro della trama c'era Miles Finer, un ateo la cui vita viene sconvolta quando riceve sui social media la richiesta di amicizia di Dio, diventando suo malgrado una persona la cui missione è cambiare le vite e il destino delle persone intorno a lui.

Nel cast c'erano anche Violett Beane, Suraj Sharma, Javicia Leslie, Joe Morton ed Erica Gimpel.