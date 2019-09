Gloria Cuminetti, attrice di cinema e teatro, è stata aggredita per strada, sabato scorso verso le 19.00 a Torino, da un uomo di origini marocchine che le ha dato un pugno scaraventandola a terra e costringendola a passare la notte in ospedale.

Gloria Cuminetti, nata a Bergamo 30 anni fa ma residente Torino, stava camminando per le strade del centro del capoluogo piemontese quando è stata avvicinata da un uomo di origine marocchine che senza motivo le ha sferrato un pugno facendola cadere.

Halim Ben Daoud, questo il nome dell'aggressore, è stato individuato dai carabinieri che lo hanno fermato facendo uso del taser in quanto l'uomo non riusciva a calmarsi. Sembra che poco prima Halim avesse aggredito verbalmente una coppia.

Dopo l'aggressione, Gloria Cuminetti è stata ricoverata in ospedale dove ha trascorso la notte per precauzione. Pochi giorni fa l'attrice aveva pubblicato un poster su Facebook contro il decreto sicurezza ed in favore dell'accoglienza, subito dopo che si è diffusa la notizia dell'aggressione contro di lei si sono subito scatenati i soliti haters che sui social si sono presi gioco di lei. "Perdonalo... in fondo è una risorsa", "Tanto non lo capite manco a cazzotti" , possiamo leggere sul suo profilo, mentre un altro utente le ha scritto "Spero che tu possa riprenderti, ma sappi che oggi sono pugni in faccia e domani sarai costretta a chiuderti in un sacco nero perché vigerà la sharia".

Avrà cambiato idea l'attrice Gloria Cuminetti sul #DecretoSicurezzaBis visto che ha rischiato di essere uccisa da una risorsa che è giunta in Italia via MARE?

La ruota gira, NESSUNO è al sicuro. https://t.co/ZyP1sP97Eh pic.twitter.com/ztEuDmnbes — RadioSavana (@RadioSavana) September 15, 2019

#GloriaCuminetti

La buonissima signora ha affermato che non prova rancore verso l'aggressore. A parte l'interessante variazione della sindrome di Stoccolma, è rimarchevole pure che nel frattempo abbia cancellato da FB le paginate di post pro immigrazione.⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/59apscFDm1 — Maria🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@mariamarilucen) September 16, 2019

credo che la gloria , si è ritirata per fare qualche meditazione ...... ha bloccato tutti i suoi social account.



eppure da brava comunista, #gloriacuminetti voleva far credere che aveva tutte le risposte!#jailcarola#savianocriminale https://t.co/KTYtTY1SQd — AnzILLO (@ZilloAnto) September 16, 2019

Gloria Cuminetti oltre ad alcuni spot pubblicitari ha partecipato al film Sexxx di Davide Ferrario (2015), al cortometraggio Niente di grave diretto da Giulio Maria Cavallini , è stata impegnata in teatro ed attualmente sta lavorando sul set della fiction Giustizia per tutti con protagonista Raoul Bova.