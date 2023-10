Gli sceneggiatori firmano il nuovo contratto con il 99% dei voti favorevoli

Grazie ad un nuovo accordo lo sciopero che ha messo in ginocchio Hollywood per mesi sta per avere fine: gli sceneggiatori firmano il contratto con il 99% dei voti favorevoli.

Il Writers Guild of America ha votato in modo schiacciante per ratificare il suo nuovo contratto, ponendo formalmente fine a uno dei più lunghi scioperi della storia di Hollywood. Gli sceneggiatori hanno votato al 99% a favore della ratifica, con 8.435 voti favorevoli e 90 voti contrari.

In una dichiarazione, la presidente del WGA West, Meredith Stiehm, ha ringraziato la leadership, i rappresentanti dello sciopero e il personale del WGA per aver lavorato duramente al fine di ottenere il suddetto contratto: "Attraverso la solidarietà e la determinazione, abbiamo ratificato un contratto con guadagni significativi per gli sceneggiatori in ogni settore della nostra membership congiunta".

"Insieme siamo riusciti a ottenere ciò che molti dicevano essere impossibile solo sei mesi fa", ha concluso la Stiehm. L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che rappresenta gli studi nelle trattative, si è congratulato con il WGA per la ratifica del contratto, "che rappresenta guadagni significativi e protezioni per gli sceneggiatori".

Il WGA ha messo fine allo sciopero il 27 settembre, dopo che i consigli di amministrazione del WGA West ed East hanno votato per sottoporre l'accordo provvisorio all'approvazione dei membri. Il periodo di voto è stato aperto il 2 ottobre e si è chiuso alle 13:00 (ora del Pacifico) di questo lunedì.