Gli Oscar cambiano 'casa': dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube

Gli Oscar hanno trovato una nuova 'casa': dal 2029 la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi assegnati dall'Academy sarà infatti trasmessa in streaming su YouTube.

Fino al 2028, tuttavia, la serata sarà ancora sugli schermi di ABC, l'emittente di proprietà di Disney che ne detiene i diritti dal 1976.

Il passaggio allo streaming

Il nuovo accordo con YouTube, che prenderà il via in occasione dell'edizione numero 101, proseguirà fino al 2033. L'annuncio compiuto dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences rappresenta quindi un importante cambiamento.

Il patto stretto probabilmente permetterà quindi di vedere gratuitamente, e in tutto il mondo, le star sfilare sul red carpet e ricevere gli importanti premi.

L'accordo, inoltre, prevede l'esclusiva sui Governors Awards, gli annunci delle nomination, gli eventi con protagonisti i candidati agli Oscar, gli Student Academy Awards, i premi Scientific and Technical Awards, oltre a contenuti esclusivi come interviste ai membri dell'Academy, filmmaker, programmi educativi e podcast.

In precedenza i SAG Awards, che dal 2026 si chiameranno The Actors Awards, erano approdati in streaming grazie alla partnership con Netflix.

L'annuncio ufficiale

Neal Mohan, CEO di YouTube, ha dichiarato: "Gli Oscar sono una delle nostre istituzioni culturali essenziali, onorando l'eccellenza nello storytelling e nelle abilità artistiche. Diventare partner dell'Academy per proporre questa celebrazione dell'arte e dell'intrattenimento agli spettatori di tutto il mondo ispirerà una nuova generazione di creatività e amanti dei film, rimanendo al tempo stesso rispettosi dell'eredità storica degli Oscar".

Una portavoce di ABC Entertainment ha aggiunto: "ABC è stata l'orgogliosa casa degli Oscar per oltre mezzo secolo. Non vediamo l'ora di proporre le prossime tre edizioni, tra cui la celebrazione del centenario nel 2028 e auguriamo all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di continuare ad avere successo".