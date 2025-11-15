SAG Awards: i premi del sindacato degli attori, dopo oltre 30 anni, cambiano nome

Il sindacato degli attori americani ha annunciato l'importante cambiamento che sarà in vigore già da questa edizione, in programma a marzo.

I premi Screen Actors Guild Awards, dopo 30 anni, cambiano nome: a partire da questa annata i riconoscimenti assegnati dal sindacato dagli attori americani si chiameranno The Actor Awards presented by SAG-AFTRA.

Le ambite statuette verranno assegnate a marzo, con una diretta su Netflix, mentre le nomination cinematografiche e televisive saranno annunciate il 7 gennaio.

L'annuncio di SAG-AFTRA

Nel comunicato ufficiale che annuncia il cambiamento si ricorda che il premio è stato sempre chiamato The Actor, quindi in realtà si tratta semplicemente di un modo per essere maggiormente in linea con il riconoscimento assegnato. Jon Brockett, showrunner e produttore esecutivo della serata di assegnazione dei premi, ha dichiarato: "Fin dall'inizio il nostro trofeo è stato chiamato 'The Actor' e siamo uno show che è interamente dedicato agli attori, quindi questo nuovo nome è un perfetto passo successivo nell'evoluzione dello show. The Actor Awards presented by SAG-AFTRA dà agli spettatori in oltre 190 nazioni una comprensione immediata di chi sono e di cosa si tratta".

Un cambiamento ideato da tempo

Nessun altro elemento, dalle modalità per votare o le regole per poter essere in corsa per il premio, è stato modificato.

JoBeth Williams, a capo dell'Awards Committee, ha invece aggiunto: "Ho sempre amato che il nostro show si focalizzi sull'attore - attori che votano per gli attori - perché capiamo in modo innato il lavoro necessario a compiere un'interpretazione. The Actor Awards lo rende cristallino per gli spettatori ovunque: quando si sintonizzano, sanno che vedranno i loro attori preferiti mentre vengono celebrati da chi conosce davvero il mestiere".

Il cambiamento sembra sia stato in programma da tempo e il comitato è sempre stato coinvolto in ogni fase necessaria ad arrivare alla decisione finale.