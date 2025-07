Gli occhi blu dell’ossessione stasera su Rai 2 trama e cast del thriller del ciclo 'Nel Segno del Giallo'

Questa sera, sabato 12 luglio Rai 2 propone un nuovo appuntamento estivo con il thriller psicologico Gli occhi blu dell'ossessione, un film intenso prodotto da Lifetime negli Stati Uniti. Nella versione originale, il tV movie è uscito il 26 febbraio 2023 sulla rete Lifetime con titoli alternativi come The Paramedic Who Stalked Me o Psycho Paramedic. La pellicola sarà disponibile in live streaming su RaiPlay. Al termine Nella mente di Narciso incentrato sull'omicidio di Giulia Tramontano.

Il lungometraggio, un tipico Lifetime Movie che ha riscosso un discreto successo tra gli appassionati del genere oltreoceano, promette una serata di tensione e suspense, seguendo i consolidati cliché che rendono questi thriller così avvincenti per il pubblico televisivo.

Trama del film di Rai 2

Chloé (interpretata da Lexi Minetree), liceale ribelle, sopravvive a un grave incidente d'auto insieme al fidanzato Bryce e un'amica, mentre un'altra ragazza muore. Sul posto, Matt (Andrew Spach), giovane paramedico, la soccorre. Immediatamente tra loro nasce una connessione: la ragazza gli ricorda la sua ex morta tragicamente in un incidente

Matt e Chloe in una scena di Gli occhi blu dell’ossessione

La gratitudine iniziale di Chloé ben presto lascia spazio a inquietudine: Matt inizia a perseguitarla con visite "casuali" sempre più frequenti. Quando Chloe e la madre Karen (Maeve Quinlan) scoprono segni inquietanti - come un santuario a lei dedicato e intrusioni in casa - diventa chiaro che il soccorritore nasconde intenzioni ossessive e violente.

Il punto di rottura arriva durante un'escalation da manuale: Matt isola Bryce, tenta di asfissiarlo con la vape di Chloe, incredibilmente manipola i farmaci medici e arriva a tentare omicidi con siringhe o elettroshock. Il tutto per riportare Chloé in una versione irreale della vita che avrebbe voluto vivere con la sua ex tra i banchi di scuola.

Se amate i thriller psicologici tipici del canale Lifetime, in cui il salvatore si trasforma in carnefice, questa pellicola rientra a pieno titolo nel genere. Contiene cliché (stalker, uso di farmaci, minacce fisiche), ma può essere apprezzato come guilty pleasure estivo, perfetto per una serata sulle note del brivido.

Cast di Gli occhi blu dell'ossessione

Psycho Paramedic, titolo originale del film, è diretto da Dave Thomas e scritto da Daniel West. La protagonista è Lexi Minetree, nel ruolo della giovane e vulnerabile Chloe. Accanto a lei: