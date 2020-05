Gli Avengers si spogliano: eccoli in versione sexy, pin-up in una serie di fan-art

Sexy, maliziosi e poco vestiti: ecco gli Avengers in versione pin-up in una serie di fan-art: Thor si copre a malapena col martello, Iron Man mostra appena il sedere.

Captain America si copre a malapena con il suo scudo. Bucky Barnes nudo sotto le lenzuola. Gli Avengers sono sexy e maliziosi in questa serie di illustrazioni o fan-art che li immagina come pin-up anni '40, in pose dolcemente sconvenienti e peccaminose.

Nei disegni di David Talaski che potete vedere di seguito, l'artista si è divertito ad immaginare gli Avengers e alcuni dei protagonisti dei film Marvel in vesti discinte e insolite. Anche lo stile delle illustrazioni ricorda quello delle pin-up di qualche decennio fa. Pose maliziose e improbabili, espressioni imbronciate o stupite, ogni personaggi del Marvel Cinematic Universe incarna una diversa fantasia erotica.

Mentre Captain America è impegnato a recuperare le sue mutandine e copre le sue possenti nudità con il suo scudo, Tony Stark sembra molto più a suo agio mentre è impegnato a lavare la macchina senza accorgersi che i pantaloncini mostrano un accenno di lato B. Doctor Strange è in un turbine di magie un po' caotico, tra teiere, tostapane e giarrettiere. Thor indossa un accappatoio rosa dopo aver fatto la doccia, ma lascia il petto e il sedere scoperti, per poi posizionare strategicamente il suo martello nei punti strategici (peccato!).

Starlord è troppo biondo rispetto alla versione interpretata da Chris Pratt, ma mentre ascolta la sua awesome mix da un walkman, Groot svela uno strapjock sotto gli striminziti pantaloncini. T-Challa ha appena finito di allenarsi, ma sembra pronto a tornare all'azione con chi lo osserva nello spogliatoio. Bucky Barnes, avvolto appena in un lenzuolo degli Avengers, promette un risveglio eccitante dopo il caffè. Last but not least, c'è Loki languidamente disteso su un cuscino e impegnato in una telefonata piuttosto calda, in un momento di relax e letture.