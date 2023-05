Gli angeli della bellezza su Real Time: anticipazioni del nuovo programma in onda dal 27 maggio

Dal 27 maggio, tutti i sabati alle 15:50, su Real Time, canale 31, con Gli angeli della bellezza tre professionisti della bellezza, Annalisa Pizzetti, Emanuele Puzzilli e Fabrizio Labanti metteranno a disposizione le loro abilità e competenze, regalando ai pazienti la possibilità di ritrovare la pace con se stessi e con il loro aspetto. Il programma, che ci terrà compagnia per sei settimane, sarà disponibile on demand su discovery+.

Annalisa Pizzetti, nota dermatologa specializzata in medicina estetica, Emanuele Puzzilli, esperto in odontoiatria e estetica del sorriso, e Fabrizio Labanti che da oltre vent'anni si occupa di soluzioni per capelli e inventore del rivoluzionario patch cutaneo, si trasformeranno in "angeli" che, con estrema empatia, porteranno i loro pazienti verso un nuovo e avvincente capitolo della loro vita.

Un format originale che dà a persone comuni la possibilità di rivolgersi a tre grandi professionisti della bellezza, al fine di concretizzare un miglioramento che non è solo estetico, ma soprattutto interiore. Annalisa, Emanuele e Fabrizio, spogliati del loro ruolo istituzionale di professionisti, sapranno restituire linfa vitale a pazienti che, a causa delle avversità della vita, l'hanno perduta da tempo.

Nel corso delle sei puntate vedremo la trasformazione sia fisica che psicologica di pazienti che grazie a questo restyle proveranno a ritrovare la leggerezza di un tempo. Dalla signora matura che si è dedicata alla famiglia trascurando se stessa, alla ragazza che a causa dell'acne è caduta in un baratro, passando per coloro che hanno ritrovato la voglia di sorridere ancora. Infine ci saranno i casi dedicati ai capelli: ragazze e ragazzi che a cause di malattie importanti hanno dovuto rinunciare alla loro chioma ma che oggi, grazie ad una soluzione estetica innovativa, hanno ritrovato la grinta.

Gli Angeli della bellezza racconta le storie dei pazienti nel loro viaggio alla riscoperta della bellezza perduta e di una nuova consapevolezza di sé, conducendo il pubblico alla scoperta della quotidianità dei tre professionisti.