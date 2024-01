Glen Powell sarà il protagonista del thriller Huntington

Glen Powell, recentemente star di Top Gun: Maverick e Tutti tranne te, sarà il protagonista di Huntington.

Il thriller sarà prodotto da Studiocanal, in collaborazione con Blueprint. La distribuzione negli stati Uniti, inoltre, dovrebbe essere curata da A24.

Il nuovo film

Il thriller Huntington sarà scritto e diretto da John Patton Ford, già autore di Emily the Criminal.

Le riprese dovrebbero iniziare in estate e al centro della trama ci sarà Becket Redfellow (Glen Powell), erede di una fortuna miliardaria che non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenere quello che merita... O quello che pensa di meritare.

La sceneggiatura si ispira a Sangue blus, con star Alec Guinness, offrendo un approccio più dark, ma mantenendo una certa leggerezza e umorismo.

John Patton Ford ha dichiarato: "Mi sento tremendamente privilegiato nel realizzare questo film con Studiocanal, Blueprint Pictures e Participant. Il fatto che queste società abbiano scelto di realizzare un film così originale e progressivo come questo. E Glen Powell è la ciliegina sulla torta".