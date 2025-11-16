Glen Powell ricorda la disastrosa audizione con Dustin Hoffman: "Ha pensato fossi un vero disastro"

Glen Powell, attualmente protagonista nelle sale con The Running Man, ha parlato apertamente di un'audizione disastrosa avvenuta in presenza del premio Oscar Dustin Hoffman.

L'attore ha infatti condiviso qualche dettaglio delle esperienze vissute prima di ottenere la fama e la popolarità internazionale grazie a film come Top Gun: Maverick e Twisters.

L'incontro con Hoffman

Durante un episodio del podcast Hot Ones, Glen Powell ha parlato delle sue aspettative nei confronti del mondo del cinema all'inizio della sua carriera.

L'attore ha ricordato che, dopo essere arrivato a Los Angeles, è andato a una cena e ha incontrato Dustin Hoffman, scoprendo che la star aveva visto The Great Debaters.

Glen ha spiegato: "Il fatto che avesse visto questo film mi ha sconvolto. Ho pensato: 'Questo è il momento più cool della mia intera vita'. Mi ha risposto: 'Sei un bravo attore'. Ho reagito dicendo: 'Oh, grazie'. E ha proseguito dicendo: 'Ho qualcosa, ho qualcosa per te. Teniamoci in contatto'".

Un'audizione andata nel peggiore dei modi

Powell ha poi raccontato che ha ricevuto una telefonata da Hoffman e la star l'ha invitato nel suo ufficio per un'audizione: "Ho iniziato a leggere le pagine, ma ero così in soggezione perché Dustin Hoffman era seduto di fronte a me.

La situazione gli è quindi sfuggita di mano: "Lui è uno dei miei attori preferiti di sempre. Mentre stavo leggendo ho notato che la vita stava svanendo dai suoi occhi ed era come se stesse pensando: 'Questo ragazzo è davvero pessimo'. E ho pensato: 'Oh no'".

Glen non è riuscito a reagire: "Lo stavo osservando e stavo perdendo la sua attenzione. E poi ho ammesso: 'Sì, lo sto perdendo', ho riguardato ed era ancora peggio. Quindi me ne sono andato così sconfitto".

La situazione ha però insegnato a Powell, che è protagonista nei cinema con il film tratto dal romanzo di Stephen King di cui potete leggere la nostra recensione, una lezione importante: "Inizi a considerare queste persone come leggende e poi cominci a ritenerli dei collaboratori che stanno semplicemente cercando di realizzare qualcosa di magico per gli spettatori di tutto il mondo".