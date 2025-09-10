Glen Powell: "Non c'è solo Christian Bale. Il merito di Chris Pratt è aver sdoganato gli eroi sciocchi"

Dopo l'era dei tenebrosi, il giro di boa a Hollywood sarebbe arrivato con lo Star-Lord di Chris Pratt, che ha aperto la via agli eroi sciocchi e divertenti.

Glen Powell dà merito a Chris Pratt per aver aiutato indirettamente la sua carriera proponendo nei Guardiani della Galassia un tipo di eroe "sciocco" da contrapporre ai tetri Christian Bale e Robert Pattinson. Dopo il successo della saga di James Gunn, Hollywood si è aperta a eroi "più sciocchi e allegri".

Il primo Guardiani della Galassia è uscito nel 2014, lo stesso anno in cui Glen Powell ha ottenuto un piccolo ruolo secondario nell'action I mercenari 3 - The Expendables. Da anni l'attore provava invano a sfondare a Hollywood, come ha rivelato a GQ, spiegando che all'epoca l'industria preferiva personaggi "tenebrosi o cupi" come Christian Bale e Robert Pattinson. Di conseguenza la sua aria scanzonata gli impediva di ottenere ruoli di primo piano finché Chris Pratt ha cambiato la situazione.

Il sorriso di Glen Powell

La fatica di un attore "troppo simpatico"

"Ricordo quando Chris Pratt ha fatto il suo debutto in Guardiani della Galassia", ha dichiarato Glen Powell a GQ. "Non c'è dubbio che mi abbia aiutato molto perché non era cupo come i personaggi che andavano di moda all'epoca. Non sono Christian Bale. Christian Bale ha una sua autorevolezza e un suo peso, e Pattinson aveva il suo. E quando Pratt è apparso sulla scena, facendo cose un po' più sciocche e allegre, è stato lì che mi sono sentito più a mio agio. Ed è lì che ho sentito di possedere qualcosa di utile, che è divenuto un tratto distintivo di Hollywood."

Dopo successi come la romcom Tutti tranne te e il disaster movie Twisters, Glen Powell è oggi uno degli attori più richiesti a Hollywood e si prepara a misurarsi con il suo primo ruolo action drammatico in The Running Man, adattamento del romanzo di culto di Stephen King La lunga marcia diretto dall'inglese Edgar Wright. Quando si è trovato alle prese con i ruoli d'azione, Powell si è rivolto al suo mentore e collega di set in Top Gun: Maverick Tom Cruise, che lo ha consigliato di accostarsi al lavoro "come a un impegno fisico".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Sapevo che, basandomi sul libro di Stephen King, il mio personaggio Ben Richards era una macchina da guerra. Ho pensato, 'Ok, devo diventare un'arma anche io'" ha spiegato l'attore, che sfoggia incredibili muscoli - parte veri, parte trucco prostetico - sulla cover di GQ. "Ed è per questo che mi sono allenato così. Ho messo su un sacco di muscoli. Molti di questi erano funzionali. Molti per assorbire i colpi. Ma molti erano anche autentici per il pubblico. Sono passato dal dire 'Sono un attore in un film' a 'Sono un atleta ad alte prestazioni'. E sono molto fortunato ad avere qualcuno come Tom a cui poter letteralmente chiedere 'Ehi, cosa faccio per sopravvivere a questa situazione'".

Cruise aiuta anche Powell a tenere sotto controllo. L'attore ha detto a GQ che "Cruise mi ha fatto una sega" sul set di "Top Gun" quando si è presentato con una bevanda al caffè infusa con funghi.