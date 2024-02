Il gladiatore 2, Paul Mescal:'È stato facile dire sì'

Paul Mescal sarà l'erede di Russell Crowe nel seguito del kolossal Il gladiatore, diretto da Ridley Scott. Diventato famoso grazie al ruolo di Connell in Normal People, serie tv tratta dall'adattamento dell'omonimo libro di Sally Rooney, l'attore irlandese è stato scelto da Ridley Scott per interpretare Lucio in Il gladiatore 2.

All Of Us Are Strangers: Paul Mescal in una foto del film

Intervistato da AnOther, Mescal ha confessato che dare il proprio assenso non è stato così complicato:"Lo script di Il gladiatore arriva sul tuo tavolo e semplicemente non puoi rifiutarlo. Lavorare in un film su grande scala come questo, specialmente sotto la direzione di Ridley Scott è stata una scelta ovvia. Fino ad ora, non avevo incontrato realmente nessun grande film che suscitasse il mio interesse".

Un'esperienza per crescere

"La decisione mi sembra incredibilmente appropriata. C'è così tanto che posso imparare. Questa è la prima volta che mi preoccupo per qualcosa come la performance al box-office, una pressione completamente nuova per me. Ridley dirige con un ritmo distintivo e rapido che è sia dinamico che impressionante. La sua chiarezza nel sapere esattamente ciò che vuole ricorda lo sport, porta una simile soddisfazione".

La figlia oscura: Paul Mescal in una scena

Prima dello sciopero degli attori, Paul Mescal aveva parlato dello stress provato nel parlare di questo progetto:"Non posso dirvi quanto sono stressato parlando di quel film in particolare, perché è sicuramente il più grande che abbia mai fatto. Mi sento davvero emozionato ma è difficile allontanarsi un po' dall'eredità del film. Penso che sia davvero ben scritto e rende omaggio al primo ma è qualcosa di molto mio, in cui credo di poter entrare e renderlo comodamente mio".