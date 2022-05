Giustizia per tutti: trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Dopo il debutto della scorsa settimana, stasera su Canale 5 alle 21:45 torna in TV Giustizia per tutti, che vede protagonista Raoul Bova, affiancato in questa avventura dalla compagna Rocío Muñoz Morales.

Fino ad ora, Roberto ha dimostrato un grande talento investigativo ma, come annuncia la trama della seconda puntata, il caso di Saverio, accusato dell'omicidio di suo fratello Cosimo, rappresenta per lui una nuova sfida: l'uomo, infatti, ha perso la memoria e non riesce a ricordare nulla della notte dell'omicidio. Mentre i pezzi del puzzle si ricompongono a mostrare un'inaspettata verità, Roberto continua a portare avanti l'indagine su Beatrice, trovandosi finalmente faccia a faccia con Tommaso Randelli, l'uomo che era con sua moglie la notte in cui è morta. Roberto viene contattato da Maria Pilar, una donna venezuelana che è alla disperata ricerca di un aiuto per il marito Julio, accusato di aver ucciso nel sonno la loro datrice di lavoro. È un caso complicato che Roberto cercherà di risolvere per provare a salvare la dignità di persone perbene. Nel frattempo l'uomo viene denunciato da Tommaso Randelli per l'aggressione che questi ha subito nel suo pub.

Ecco il promo del nuovo appuntamento, visibile anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nel cast anche Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, "Giustizia per Tutti" è ambienta nella città di Torino, location esclusiva delle riprese della serie. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stato supportato dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.