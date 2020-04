Giuseppe Conte si commuove in diretta: "I primi morti da Coronavirus, per me il momento peggiore" (VIDEO)

Giuseppe Conte si commuove in diretta televisiva mentre parla del momento più difficile durante l'emergenza Coronavirus, che per lui è stato l'annuncio dei primi decessi.

Ieri sera il Presidente del consiglio Giuseppe Conte è stato ospite dello speciale Accordi & Disaccordi, il talk show politico in onda in prima serata su Nove. Il Premier aveva da poco parlato alla nazione e annunciato la decisione del Governo di prorogare il lockdown fino al 13 aprile. Conte ha discusso con i giornalisti in studio dell'emergenza Coronavirus e verso la fine del collegamento Andrea Scanzi gli ha chiesto quale sia stato il giorno più difficile dall'inizio dell'emergenza "il giorno in cui ha pensato che forse non ne saremo usciti". Conte ha risposto: "Iniziare a vedere la lista delle vittime. Quando ho dovuto confrontarmi con i primi decessi - poi con la voce rotta dalla commozione ha continuato - abbiamo toccato con mano una ferita che abbiamo compreso che si sarebbe aperta sempre di più"