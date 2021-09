Giuseppe Conte ospite di Accordi & Disaccordi, stasera sul Nove

Giuseppe Conte, insieme a Giampiero Mughini e Mogol, sarà ospite della nuova puntata di Accordi & Disaccordi, in onda stasera sul Nove alle 21:25.

Giuseppe Conte, ex Premier e leader del Movimento cinque stelle, sarà ospite della nuova puntata di Accordi & Disaccordi, in onda stasera sul Nove alle 21:25. Nel talk di attualità e approfondimento politico, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, anche il giornalista e scrittore Giampiero Mughini e il paroliere e produttore discografico Mogol.

In studio si parlerà delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi, del caso Luca Morisi che sta scuotendo la Lega, nonché delle aperture del Comitato tecnico scientifico riguardo le capienze di teatri, cinema e stadi. Come sempre il commento sui fatti più caldi dell'attualità a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Torna infine la rubrica satirica Disaccordi&Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

Accordi & Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.