Giuseppe Conte: la gaffe hot su Instagram è esilarante

Piccolo fuoriprogramma per Giuseppe Conte che in un recente post su Instagram ha commesso una gaffe hot davvero esilarante, e naturalmente subito notata dai follower che hanno cominciato a commentare divertiti.

L'intento del premier (o meglio del suo staff, Rocco Casalino in testa) era semplicemente quello di aggiornare, attraverso i social, sul meeting avuto con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rispetto a temi all'ordine del giorno e al prossimo Global Health Summit, quello del 2021 che sarà ospitato proprio dall'Italia.

Dubitiamo quindi che i due abbiano avuto modo di dibattere su argomenti più leggeri, come gli occhi di ghiaccio di Zac Efron o su come chiudere l'oblò della lavatrice pur mantenendo posa e sguardo sexy... Eppure, stando alla pagina originariamente taggata nel suddetto post, sembrerebbe proprio che Giuseppe Conte e Ursula von der Leyen possano avere in effetti chiacchierato, a Bruxelles, dei bei ragazzi che trovate nella foto qui sotto.

Cosa è successo? Che il tag sulla pagina del Presidente Giuseppe Conte non è stato fatto all'account ufficiale di Ursula von der Leyen ma a una pagina (che ora risulta rimossa dal social) dedicata alla "semplice vita dei ragazzi", tutti bellissimi e tutti molto poco vestiti, aggiungiamo.

La gaffe assai divertente non poteva naturalmente sfuggire ai follower e devono essere stati tutti quei commenti ad allertare lo staff, che ha subito provveduto a taggare, questa volta, la von der Leyen giusta.