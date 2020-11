Giuseppe Conte in diretta stasera sul nuovo Dpcm: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le novità previste dal Dpcm firmato nella notte dopo lunghe trattative con le Regioni: ecco dove vederlo in TV e in streaming.

Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le novità, in fatto di restrizioni, contenute nel Dpcm firmato durante la notte. A che ora e dove vederlo? L'intervento del premier è previsto in serata da Palazzo Chigi, scopriamo su quali canali, in TV e in streaming, sarà possibile seguire la diretta.

A che ora

Giuseppe Conte parlerà in diretta alle 20:20, come annunciato ufficialmente attraverso i profili social.

Il nuovo Dpcm è stato firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre dal Presidente del Consiglio e prevede ulteriori limitazioni alla mobilità dei cittadini dal prossimo giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre, con l'istituzione di zone rosse limitate ai soli territori più a rischio, come Lombardia e Piemonte.

Dove vederlo

In TV la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte sarà trasmessa dai canali all news Rai News 24 (canale 48), TgCom24 (canale 51) e SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre). La diretta dovrebbe trovare spazio anche sui principali canali di RAI e Mediaset, che potrebbero interrompere momentaneamente le trasmissioni - in un palinsesto già stravolto dalla lunga diretta per le Elezioni USA 2020 - per dare spazio al messaggio del Presidente del Consiglio. Diretta trasmessa anche da La7.

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay, Mediaset Play, La7), la diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà trasmessa anche attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte e, probabilmente, attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi.

Su Facebook è prevista la diretta anche da parte delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa.