Giuseppe Conte in diretta oggi sulla Fase 3: a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte sarà in diretta oggi per illustrare ai cittadini la cosiddetta fase 3: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming.

Nuova diretta per Giuseppe Conte: annunciata per oggi la nuova conferenza stampa in cui il premier dovrebbe illustrare la cosiddetta Fase 3. A che ora e dove guardarlo in TV e in streaming? Sui canali all news, sui social e non solo.

A che ora

Non ci sarà più la confusione delle precedenti dirette: alle 18:00 in punto Giuseppe Conte parlerà ancora una volta al Paese sulla Fase 3, che inizia oggi e che dà il via agli spostamenti tra regioni. Ad annunciarlo un post su Facebook che dà notizia della conferenza stampa odierna. Come sa bene chiunque abbia seguito tutte le precedenti dirette del premier, anche oggi potrebbero esserci alcuni minuti di ritardo.

Dove vederlo

In TV la conferenza stampa del Presidente Giuseppe sarà trasmessa dai canali all news come Rai News 24 (canale 48), TgCom24 (canale 51), SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre). Il collegamento con Palazzo Chigi dovrebbe essere coperto anche da Rai1 all'interno de La vita in diretta.

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay e Mediaset Play), la conferenza stampa sarà trasmessa anche attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi e, sempre dalle 18:00 circa, attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte.