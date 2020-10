Giuseppe Conte in diretta oggi per la conferenza stampa: a che ora e dove vederla

Giuseppe Conte sarà in diretta per illustrare, durante la conferenza stampa, le novità previste dal nuovo DPCM: ecco a che ora e dove vederla in TV e in streaming.

Giuseppe Conte sarà in diretta oggi per una conferenza stampa in cui illustrerà ai cittadini le novità previste dal nuovo DPCM. A che ora e dove vederlo? Prevista nel tardo pomeriggio da Palazzo Chigi, scopriamo su quali canali, in TV e in streaming, sarà possibile seguire la diretta.

A che ora

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte è stata annunciata per le ore 18:00 di oggi, domenica 18 ottobre 2020. Quanto verrà illustrato è il risultato degli incontri e delle consultazioni degli ultimi giorni tra Stato e regioni. L'ultima riunione, cominciata questa mattina, è stata convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che ha chiesto un vertice con Regioni, Anci e Upi. All'incontro erano presenti anche il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, in video-collegamento il ministro della Salute, Roberto Speranza, la ministra della Scuola, Lucia Azzolina, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Dove vederla

In TV la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte sarà trasmessa dai canali all news Rai News 24 (canale 48), TgCom24 (canale 51) e SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre). La diretta dovrebbe trovare spazio anche sui principali canali di RAI e Mediaset, che potrebbero interrompere momentaneamente le normali trasmissioni per dare spazio al messaggio del Presidente del Consiglio. Diretta certamente trasmessa anche da La7.

In streaming invece, oltre alle piattaforme delle suddette reti (Raiplay, Mediaset Play, La7), la diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà trasmessa anche attraverso il canale YouTube di Palazzo Chigi e attraverso il profilo Facebook ufficiale di Giuseppe Conte.