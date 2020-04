Giulio Raselli, l'ex-tronista di Uomini e Donne farà l'attore porno?

Giulio Raselli potrebbe avere un futuro nel mondo del porno? Questa è la domanda che si sono fatti i follower dopo che l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una sua foto da piccolo senza vestiti.

Il programma che ha lanciato Giulio Raselli, Uomini e donne ha deciso di cambiare il suo format per adeguarsi all'attuale situazione. Nel frattempo gli ex tronisti e corteggiatori del Trono Classic stanno passando questo periodo in compagnia dei loro follower sui social. Uno di questi è Giulio Raselli, prima corteggiare e poi tronista del dating show, attualmente fidanzato con Giulia D'Urso, la corteggiatrice su cui cadde la sua scelta nel programma di Maria De Filippi.

I due convivono e lui sta riflettendo sul suo futuro: ex giocatore di basket. Giulio Raselli spera di entrare nel mondo dello spettacolo. Molti follower stanno discutendo su una foto che l'ex tronista ha pubblicato nelle sue storie di Instagram. Nello scatto Giulio è piccolino e posa davanti alla telecamera nudo, la foto è accompagnata dalla scritta "attore porno". Che il ragazzo stia pensando di lanciarsi nel modo dei film per adulti? Questa almeno è l'idea che si sono fatti molti follower, che hanno chiesto spiegazione a Giulio, che per ora non ha risposto.