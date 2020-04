Uomini e Donne, ecco la nuova formula del programma di Maria De Filippi

Uomini e Donne torna su Canale 5, il 20 aprile, con una nuova formula dopo l'interruzione dello scorso 15 marzo. Le protagoniste del programma della fascia pomeridiana saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate.

In questo periodo di assenza forzata dagli schermi gli autori di Uomini e Donne hanno studiato una nuova formula del programma, nella speranza di non snaturarlo e nello stesso tempo di tenere alta l'attenzione del pubblico. Il dating show avrà come protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate, la prima proveniente dal Trono Over, la seconda dal Trono Classic. La nuova formula è stata spiegata alle due donne da Maria De Filippi. Ci sarà una prima fase in cui Gemma ed Alba chatteranno e si scambieranno mail con i corteggiatori al buio, senza mia vederli, poi si incontreranno ma sempre mediante computer.

"Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura". Rischi e pregi di questa nuova formula li spiega la De Filippi "I rischi possono essere sostanzialmente due: l'uomo con cui chatto io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L'altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice 'guarda ti ho preso in giro'. Però c'è il rovescio della medaglia, è possibile che l'uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero".

La scrittura è il nuovo modo attraverso cui le due donne conosceranno e selezioneranno i loro corteggiatori: "Può anche essere che la realtà non corrisponda all'idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua". Maria sarà affiancata da Tina Cipollari e di Gianni Sperti, che saranno collegati da casa in veste di consiglieri delle donne. Una rivoluzione copernicana del programma di Maria De Filippi che dovrà passare il severo giudizio di un pubblico da anni abituato a delle dinamiche completamente diverse.