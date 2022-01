Giuliano Ferrara ha avuto un infarto: ricoverato in gravissime condizioni

Giuliano Ferrara è stato ricoverato in rianimazione a Grosseto, presso l'ospedale Misericordia, dopo aver avuto un infarto: il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, personaggio televisivo e anche ministro in uno dei governi Berlusconi, è stato ricoverato durante la notte di giovedì 27 gennaio.

Ferrara possiede una casa e un'azienda agricola a Scansano, in Maremma, dove passa gran parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia di Covid. Dopo il malore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato sedato prima di ricevere le cure necessarie.

Per adesso non sappiamo se sia già stato sottoposto o meno ad un intervento di angioplastica e non ci sono nuovi aggiornamenti a proposito delle sue condizioni. Lo scorso 7 gennaio, nel giorno del suo compleanno, Ferrara ha pubblicato un articolo sul suo giornale intitolato: "Oggi ho settant'anni e il privilegio di non ricordare quasi niente."

A proposito della sua vita in campagna, come riporta il Corriere, Giuliano Ferrara aveva scritto nel suddetto articolo: "Vivo ascoltando musica su Channel 3 e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, scrivo per il giornale quasi tutti i giorni. Un matrimonio di trentaquattro anni e l'amore, che è il suo bel complemento, qualche amico, messaggini e la consolazione delle giornate corte, con il buio che raccoglie come un fumo purgatoriale e aiuta nella campagna a distinguere le luci dei paesi collinari. Non pensavo di finire nella normalità, nel gusto del dettaglio, nella natura di stagione con rapide incursioni nella mia città di lunga durata, percorrendo ogni giorno la strada di ieri come un elegiaco in ritardo sugli appuntamenti, pieno di tempo da dissipare."