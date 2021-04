Giulia Salemi ospite di Tommaso Zorzi a Il punto Z: "Con Pierpaolo e la sua famiglia va tutto benissimo"

Giulia Salemi ospite di Tommaso Zorzi ha rassicurato i suoi fan affermando che con la famiglia di Pierpaolo Pretelli va tutto bene: l'influencer è stata la prima ospite de Il punto Z che ha visto il debutto alla conduzione di Zorzi su con un programma tutto suo, ogni mercoledì in onda su Mediaset Play.

È passato poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 5 e Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia al punto Z, il programma che segna l'esordio alla conduzione del vincitore del reality. I due influencer all'interno della casa di Cinecittà avevano rotto i rapporti ma ieri hanno sotterrato l'ascia di guerra, almeno apparentemente, promettendo di chiarirsi lontani dai riflettori. "Il modo giusto per parlare del nuovo rapporto è con una telefonata, te la farò io perché sono maturato", ha detto il neo conduttore che in questo modo ha messo a suo agio la Salemi.

Tommaso ha chiesto a Giulia come andasse la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, come potete vedere in questo video, un amore nato al Grande Fratello Vip 5: "tutto bene con Pierpaolo. Sono tornata in anticipo da Roma per te, quindi ritieniti fortunato, Pierpaolo sta tirando fuori la versione migliore di me, ho un approccio alla vita più sereno. Ora mi faccio scivolare tutto di dosso". Zorzi le ha poi domandato come andasse il rapporto con la famiglia Pretelli, citando un'intervista di Pierpaolo in cui l'ex velino si diceva dispiaciuto che la famiglia non avesse ancora accettato Giulia. La Salemi ha risposto "va tutto benissimo" e Tommaso, scherzando, ha detto che gli avevano passato un'intervista vecchia e ha stracciato il foglio.

Giulia Salemi ha parlato anche della madre Fariba Tehrani, concorrente all'Isola dei Famosi VIP, dove Zorzi fa parte della squadra degli opinionisti. "Mi ha spiegato che durante Il Grande Fratello Vip aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati, ma anche che fare l'Isola era il suo sogno", ha detto Giulia aggiungendo che per il momento non andrà in studio per sostenerla. La Salemi spera che la madre, dopo dieci anni da single, trovi un uomo nella sua vita ma non vede nessuno tra i concorrenti dell'Isola che potrebbe suscitare l'interesse di Fariba.