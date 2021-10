Giulia De Lellis conduce Love Island Italia Reunion, da oggi su Discovery+

Da oggi su Discovery+ è disponibile Love Island Italia Reunion puntata speciale, condotta da Giulia De Lellis, prodotta da Fremantle per Discovery Italia, che racconterà tutti i retroscena delle vite dei protagonisti della prima edizione italiana del dating reality interattivo. Attraverso interviste inedite i lovers rivivranno il loro percorso all'interno del dating show e racconteranno in che modo la loro vita è stata rivoluzionata una volta terminato il programma.

Dopo aver seguito quotidianamente le loro storie d'amore, i loro litigi e le loro avventure all'interno dell'iconica Villa di Gran Canaria, è arrivato il momento di incontrare di nuovo i lovers per scoprire cosa è successo dopo la fine delle riprese del programma. Lo speciale sarà impreziosito da materiale inedito fornito dai concorrenti stessi: foto e video girati con gli smartphone, Instagram stories della loro nuova vita di coppia. Ma a Love Island niente è come sembra: per le coppie che sono scoppiate dopo il programma o per le bombshells che vogliono togliersi dei sassolini dalla scarpa con altri lovers ancora in coppia, sono previsti incontri a sorpresa per chiarirsi una volta per tutte.

Anche durante la Reunion non potrà mancare il tocco graffiante della voce narrante di Cosma: al voice over è affidato il compito di ripercorrere - con lo stile sui generis che lo contraddistingue - i momenti più importanti in villa delle coppie prima di vedere a che punto sono oggi.

Love Island Italia è prodotto da Fremantle per Discovery Italia. Il format "Love Island" è di proprietà' di ITV Studios and Motion Content Group.