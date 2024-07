Giulia De Lellis e Tony Effe: La verità del rapper: "Ecco come stanno le cose tra noi"

Da settimane ormai circolano voci su un presunto flirt tra il rapper Tony Effe e l'influencer Giulia De Lellis. Le speculazioni sono iniziate ad aprile, alimentate da diverse foto e indiscrezioni riportate dai media, tra cui il magazine Chi che li aveva paparazzati a Napoli durante il concerto di Geolier. Tuttavia, la verità sulla natura del loro rapporto è rimasta avvolta nel mistero fino a poco tempo fa.

La nascita dei rumors su Giulia De Lellis e Tony Effe

Le prime notizie di una possibile relazione tra i due personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, come abbiamo detto, sono emerse quando il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto che ritraevano i due insieme durante una "lunga notte calda a Napoli" allo stadio Diego Armando Maradona. Le immagini hanno subito scatenato il gossip, facendo ipotizzare un legame romantico tra i due.

Successivamente, Tony e Giulia sono stati avvistati insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Durante l'evento, l'artista romano ha compiuto un gesto di cortesia verso la ragazza, offrendole la sua giacca, alimentando ulteriormente le voci di una possibile complicità. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha raccontato che la ex di Andrea Damante, presente anche lui ai festeggiamenti, avrebbe mostrato segni di gelosia vedendo il rapper vicino a un'altra donna durante la cena.

Giulia De Lellis al matrimonio di Ignazio e Cecilia

Nonostante i numerosi avvistamenti e le speculazioni, nessuno dei due protagonisti ha mai confermato o smentito pubblicamente il presunto flirt, mantenendo un atteggiamento riservato sulla questione. Questo fino a quando ieri, una fan ha avuto l'occasione di incontrare Tony Effe e di chiedergli direttamente se ci fosse qualcosa di vero nelle voci sulla sua relazione con l'influencer.

Cos'è successo davvero tra Giulia De Lellis, Tony Effe e Andrea Damante al matrimonio di Cecilia Rodriguez?

Il racconto della fan del rapper

Il cantante di Sesso e samba, in modo schietto e diretto, ha risposto alla ragazza: "Tranquille ragazze, è tutto fake". La fan ha poi ribadito quanto detto dal solista, affermando: "Me l'ha confermato lui, non sta con Giulia De Lellis" mandando la segnalazione a Very Inutil People, che ha riportato la notizia sulla sua pagina Instagram.

La situazione appare quindi ancora ambigua e aperta a interpretazioni. Mentre Tony Effe ha categoricamente smentito il flirt, le circostanze e le testimonianze di chi ha assistito ai loro incontri suggeriscono che potrebbe esserci più di quanto dichiarato ufficialmente. Solo il tempo dirà se si tratta realmente di "fake news" o se dietro queste smentite si nasconde una verità ancora da raccontare.