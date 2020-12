Giulia De Lellis, pioggia di critiche per il Capodanno sulla neve: "Per te i Dpcm non valgono"

Giulia De Lellis investita dalle critiche per essere volata in Svizzera per il Capodanno ma in violazione di molte regole del Dpcm per il contenimento dei contagi.

Il Capodanno sulla neve di Giulia De Lellis è al centro di una pioggia di critiche: molti follower hanno sottolineato le continue violazioni del Dpcm da parte dell'influencer e del suo nuovo compagno Carlo Beretta.

L'influencer Giulia De Lellis è finita al centro dell'ennesima polemica, una delle tante che ha caratterizzato questo 2020 in cui l'ex tronista ha rotto definitivamente con Andrea Diamante e si è legata a Carlo Beretta, figlio di Pietro Gussalli, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. Giulia in questi giorni ha raccontato ai suoi circa cinque milioni di follower come ha trascorso le vacanze di Natale ed è finita al centro di molte critiche.

Ieri ha documentato il suo arrivo a St. Moritz, in Svizzera, dove trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e aspetterà insieme a Carlo Beretta l'arrivo del 2021 che tutti si augurano sia meglio dell'anno che ci sta lasciando. Il viaggio oltre le Alpi dell'influencer è stato molto criticato dai suoi follower, ricordiamo che l'ultimo Dpcm dà la possibilità agli italiani di spostarsi all'estero ma al ritorno devono rispettare un periodo quarantena di quattordici giorni.

Scorrendo il profilo Instagram sono numerosi i follower che criticano Giulia De Lellis per la sua scelta e per i suoi spostamenti in questi giorni che, da quanto si legge, avrebbero violato i decreti della Presidenza del consiglio dei ministri: "ovviamente per te i Dpcm non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone insieme alla famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto con te a Roma il giorno di Natale (cosa proibita) e ora in montagna" le ha scritto un utente d'Instagram e ancora "Cara Giulia mi sa che tu non sai proprio cosa sia la coscienza perché tu non ce l'hai altrimenti non andresti in giro ma staresti a casa come tutti noi Italiani!!".

Scorrendo la pagina della De Lellis si leggono alte accuse all'influencer "questo è davvero umiliante per chi come tutti noi deve rispettare le norme di una zona ARANCIONE E ROSSA che stranamente per te non esiste. Dovresti essere un esempio per chi ti segue, hai in mano un potente mezzo di comunicazione e ciò che stai comunicando è la mancanza di rispetto per il popolo italiano".

C'è anche chi fa il paragone con Chiara Ferragni che durante tutto quest'anno ha mantenuto un basso profilo rispettando i vari divieti e dando il buon esempio ai suoi follower "La qualità della Ferragni si vede anche in questa occasione... altro pianeta", anche per queste vacanze infatti Chiara e Fedez, che sono in attesa del secondo figlio, hanno deciso di passare le vacanze nella loro casa a Milano.