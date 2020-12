Giulia De Lellis: la bocca è deformata, il risveglio dell'influencer è un trauma

Bocca deformata e dolorante per Giulia De Lellis che, appena sveglia, è rimasta traumatizzata per quello che ha visto davanti allo specchio: l'influencer su Instagram ha chiesto aiuto ai suoi follower e avrebbe contattato numerosi medici in giro per l'Italia. Risultato: per il momento una cura a base di cortisone.

Cosa è successo? Un'influencer spaventata per il suo stato di salute contagia anche i suoi follower: questo è capitato ai fan di Giulia De Lellis preoccupatissimi dopo la storia pubblicata su Instagram dalla loro beniamina. L'influencer dalla sua casa milanese ha mostrato le labbra gonfie e doloranti, la descrizione delle sue condizioni fatta da Giulia non è stata rassicurante: "Questa mattina mi sono svegliata così - ha detto nelle Instagram Stories - con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingue gonfia e la gola chiusa".

Giulia De Lellis si è sottoposta a una cura a base di cortisone, i medici hanno ipotizzato una reazione allergica a qualcosa che aveva mangiato, anche se la causa del gonfiore alle labbra non è stata ancora accertata. Fortunatamente ora sta molto meglio anche se si sente abbattuta per i medicinali presi, come ha raccontato in una nuova storia su Instagram: "Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico per cui ho dormito fino a poco fa. Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere".

L'influencer, che vanta più di cinque milioni di follower su Instagram, è stata impegnata nei giorni precedenti sul set di Genitori vs influencer, la nuova commedia di Michela Andreozzi, in cui Giulia interpreta se stessa, accanto a lei ci sono Fabio Volo e Nino Frassica, Ginevra Francesconi e Paola Tiziana Cruciani.