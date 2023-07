Giovanni Veronesi farà un film sull'orsa JJ4: 'Il cattivo? Il presidente della regione Trentino'

Giovanni Veronesi sarà il regista di un film sul caso dell'orsa JJ4, progetto che sarà scritto pensando a una possibile distribuzione nelle sale nel 2025.

Il filmmaker, intervistato dal Corriere del Trentino, ha rivelato i primi dettagli del progetto che mostrerà nel ruolo del "cattivo" Maurizio Fugatti, il presidente della provincia.

I primi dettagli del progetto

Ai microfoni del quotidiano, Giovanni Veronesi ha dichiarato: "Sarà una storia che narra di uomini cialtroni che processano e condannano a morte un orso. Quello che è accaduto e sta accadendo in Trentino è una storia di cui parlare per dimostrare quanto sono stupidi e crudeli gli uomini". Il punto di partenza sarà la tragica morte di Andrea Papi, avvenuta il 5 aprile quando l'orsa che si trovava nel bosco con i cuccioli si è spaventata e ha attaccato il giovane. Il cineasta di Prato, parlando della reazione della famiglia della vittima, ha voluto ricordare: "I familiari del ragazzo hanno detto le parole più intelligenti che ho sentito in tutta questa vicenda e hanno ribadito che le responsabilità sono di altri".

Tutti per 1 - 1 per tutti, il regista Giovanni Veronesi: "Un film che vede il mondo con gli occhi dei bambini"

L'ultima ruota del carro: il regista Giovanni Veronesi presenta il film a Roma 2013

Il regista ha aggiunto: "Voglio sviluppare l'idea di una caccia all'orsa vista da due punti di vista differenti e con due modalità diverse, da una parte la persona che cerca di salvare Jj4 e dimostrare che non è aggressiva, dall'altra chi vuole ucciderla e non sente ragioni. Una corsa contro il tempo, il bene e il male contrapposti".

Veronesi non ha quindi esitato nel criticare duramente Fugatti: "Persona inutile e incapace, non capisco come sia ancora lì a ricoprire quella carica. Come si può pensare di risolvere un problema, creato dagli uomini, uccidendo un animale? Fugatti andrebbe mandato via immediatamente, sta solo danneggiando il Trentino. Chi è a capo di una regione deve avere la lucidità e la competenza per affrontare i problemi, deve studiare, informarsi. Il suo è stato un modo orribile di sbarazzarsi del problema".

Le riprese dovrebbero svolgersi in Trentino, tuttavia il regista ha già preso in considerazione la possibilità che non gli vengano concessi i permessi necessari: "Immagino Fugatti cercherà in ogni modo di impedirmi di girare in Trentino. Se sarò costretto, andrò anch'io in Romania come l'orsa, girerò lì il film".