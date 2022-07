Giovanni Allievi parla del mieloma “un dolore fisico a tratti insostenibile”

Giovanni Allievi riferendosi al mieloma che lo ha colpito, ha parlato di un dolore fisico insopportabile: il compositore ha ricevuto la diagnosi alcune settimane fa e, attraverso Twitter e Instagram, sta raccontando i vari momenti della malattia. Il compositore, prima che gli fosse individuato il tumore, aveva svelato di soffrire da giorni di un forte mal di schiena.

Giovanni Allievi, subito dopo aver divulgato la diagnosi, era stato sommerso dall'amore dei fan, oggi è tornato a parlare del mieloma sottolineando come la malattia lo stia facendo soffrire fisicamente, Il compositore ha pubblicato un suo primo piano, in esso Allievi indossa il pigiama, nella caption che accompagna la foto si legge "Ma... l'anima, esiste? Secondo me, sì! Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile. O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall'anima e dal vostro Amore!".

Il primo post sul mieloma del compositore risale allo scorso 18 giugno, Allievi nella didascalia era arrivato diritto al punto della dolorosa questione "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".

Pochi giorni dopo, Giovanni Allievi aveva voluto ringraziare personalmente i suoi fan, nel post mostrava le spalle mentre guardava un panorama da una finestra "Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile".

Nello stesso post, Allievi comunicava di aver iniziato le cure per il trattamento del mieloma multiplo "È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò!". La malattia diagnostica a Giovanni Allievi, come si legge sul sito dell'AIRC "è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule".