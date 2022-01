Giovanna Botteri: “Ho avuto il Covid-19, il vaccino mi ha salvato”

Giovanna Botteri ha raccontato a Domenica In di aver avuto il Covid-19: la giornalista ha confessato che senza i vaccini sarebbe potuta finire in ospedale.

Anche Giovanna Botteri ha avuto il Covid-19: la giornalista RAI ha raccontato a "Domenica In" la sua odissea dopo essere stata contagiata dalla variante Omicron. L'inviata Rai avrebbe dovuto fare la terza dose a gennaio ma la doppia copertura l'ha salvata dall'ospedalizzazione.

Giovanna Botteri ha raccontato agli italiani la nascita del Covid-19 in Cina, la giornalista era l'inviata della RAI a Pechino in quei giorni in cui il virus per gli europei era ancora una minaccia molto lontana. La prima ondata del Coronavirus, fortunatamente, non ha colpito la Botteri che però non è riuscita a sfuggire alla variante Omicron, come ha raccontato lei stessa a Mara Venier.

Giovanna Botteri è stata contagiata in Francia "Sono stata male, soffro di alcune patologie, sono una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall'ospedalizzazione", ha raccontato nel salotto di RAI 1. La giornalista ha detto che il contagio è stato quasi inevitabile "Purtroppo c'è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabile pensare di prenderlo".

Il virus ha colpito la Botteri in maniera abbastanza dura e la giornalista è convinta che senza i due vaccini a proteggerla poteva finire in ospedale, Giovanna era pronta a farsi il booster per fine gennaio ma la positività al Covid glielo ha impedito: "Non ho avuto il Covid in forma lieve, ma credo di essere stata salvata dal vaccino. Non ho fatto il vaccino in Cina, ma qui, con la seconda dose fatta a ottobre. Avrei dovuto fare la terza a fine gennaio, ma poi ho avuto contatti con positivi, colleghi e persone che ho intervistato, e dopo il tampone ho scoperto di essere positiva. Soffro di alcune patologie polmonari, ho avuto febbre molto alta e tosse forte, se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio".

Giovanna Botteri ha descritto la situazione in Francia, che fortunatamente sta registrando un calo dei contagi "In Francia la situazione ora è in miglioramento, ma è stata drammatica. Il virus circolava moltissimo e c'è una certa quota di popolazione non vaccinata, che ha intasato gli ospedali. C'erano neonati che finivano subito in terapia intensiva, perché contagiati dalle loro mamme positive e non vaccinate".

In serata la Botteri ha parlato anche con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Tranquillizzando i telespettatori ha confermato che il peggio è passato "Sto abbastanza bene, i vaccini mi hanno protetto, mi hanno salvata, anche se non è stata assolutamente una passeggiata. È stato abbastanza pesante, non voglio neanche pensare cosa sarebbe successo se non fossi stata vaccinata".