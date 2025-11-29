Giornate Professionali di Cinema: il programma di Sorrento tra anteprime, convegni e ospiti d’eccezione

Le Giornate Professionali di Cinema - Growing apriranno i battenti lunedì 1° dicembre a Sorrento, inaugurando quattro giorni di attività tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso.

Tra gli eventi più rilevanti per il settore cinematografico italiano, l'iniziativa è promossa da ANEC insieme ad ANICA, con il contributo di ACEC e il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC e della SIAE.

Ospiti e partecipazioni

Numerosi volti del cinema italiano presenti all'evento campano: da Antonio Albanese a Stefano Accorsi, da Christian De Sica a Fabio De Luigi, passando per Elodie, Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Vanessa Scalera, Lillo, Pif, Michele Riondino, Giulia Vecchio e molti altri, insieme ai registi Daniele Barbiero, Massimiliano Bruno, Paolo Genovese, Ferzan Ozpetek, Gabriele Muccino, Eros Puglielli, Ludovica Rampoldi e Leonardo Di Costanzo.

Gli artisti presenteranno i loro nuovi lavori agli oltre mille accreditati tra esercizio, distribuzione e produzione, che parteciperanno oppure ritireranno la Chiave d'Oro durante la serata dedicata ai Biglietti d'Oro del cinema italiano, in programma mercoledì 3 dicembre alle 19.45 nella Sala Sirene dell'Hilton.

Le convention

Lunedì 1° dicembre alle 16.30, dopo l'introduzione del direttore generale ANEC Simone Gialdini e i saluti istituzionali di Piera Detassis, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Benedetto Habib e Alessandro Usai, si entrerà nel vivo con le presentazioni delle società di distribuzione. Il programma include interventi di The Walt Disney Company, I Wonder Pictures, Medusa, PiperFilm, 01 Distribution, Eagle Pictures, Vision Distribution, Universal Pictures, Lucky Red, Bim, Notorious Pictures, Plaion Pictures, Movies Inspired e altre realtà. Giovedì 4 sarà proiettato anche il rullo trailer di Officine Ubu e No.Mad Entertainment.

Valeria Golino e Adriano Giannini in Breve storia d'amore

Cinque le proiezioni aperte al pubblico di Sorrento: il 1° dicembre Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati e Adriano Giannini, il 2 dicembre 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno, presenti il regista e il cast e Gioia mia diretto da Margherita Spampinato, il 3 dicembre Song sung blue - Una melodia d'amore di Craig Brewer con Hugh Jackman e Kate Hudson e il 4 dicembre - Aldo Giovanni e Giacomo - Attitudini: nessuna (Medusa), documentario di Sophie Chiarello sui celebri comici. Due anteprime saranno riservate agli accreditati: Rental family - Nelle vite degli altri (Searchlight, con Brendan Fraser) e La grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Entrambi i titoli usciranno in sala il 15 gennaio 2026.

Il percorso dedicato alle scuole

Non mancherà nel programma lo spazio per le scuole, articolato in quattro matinée pensate per diverse fasce d'età. Si parte con Un topolino sotto l'albero di Eagle Pictures, film d'animazione destinato agli studenti delle primarie. Segue Il Nibbio di Alessandro Tonda (Notorious Pictures), accompagnato da un dibattito sul caso Calipari. Arriva poi 40 secondi di Vincenzo Alfieri (Eagle Pictures), che racconta la vicenda di Willy Monteiro Duarte e sarà approfondito con l'attore Enrico Borello e il produttore-sceneggiatore Roberto Proia. Chiude il ciclo Per te di Alessandro Aronadio (PiperFilm), introdotto dal protagonista Edoardo Leo.

Dopo il focus dedicato alla Francia, l'edizione 2025 apre il confronto con la Spagna attraverso due appuntamenti che mettono a dialogo gli operatori dei due Paesi sul tema dell'esercizio cinematografico e della distribuzione. Il programma dei seminari propone una serie di incontri su temi cruciali per il settore: dall'"effetto TikTok" sul box office al welfare contrattuale per le sale, dallo studio IUSE sugli impatti del PNRR ai nuovi incentivi per la transizione energetica. Spazio anche alle strategie di Roma Lazio Film Commission, alla proposta di Rai Pubblicità, all'incontro dedicato ai creator su TikTok, all'azione antipirateria della FAPAV e a una riflessione sul futuro di Cinetel.