Giorno della Memoria: su RaiPlay da oggi una programmazione speciale

Collezioni, programmi, film e documentari in occasione del Giorno della Memoria arrivano su RaiPlay da oggi 20 gennaio fino al 29, per affrontare in modo ampio e dettagliato la Shoah.

Collezioni, programmi, film e documentari, tanti contenuti intensi ed emozionali per ogni disciplina. La ricca offerta di RaiPlay Learning, in occasione del Giorno della Memoria su RaiPlay dal 20 al 29 gennaio, prevede titoli e playlist video creati apposta per affrontare in modo ampio e dettagliato la Shoah.

Così per ogni materia scolastica una specifica offerta per non dimenticare. Dal 27 gennaio sempre sulla piattaforma si aggiungeranno altri imperdibili iniziative editoriali delle reti Rai, impegnate anche quest'anno nel ricordo e nella testimonianza dell'Olocausto. Nella playlist di Letteratura si alternano documentari, interviste e riferimenti a testimoni della Shoah. Fra i tanti: Primo Levi, uno dei più importanti scrittori italiani, Anna Frank e la memoria negata, Etty Hillesum, giovane scrittrice olandese morta ad Auschwitz e poi ancora, Irene Nemirowsky e l'incredibile storia del suo manoscritto, ritrovato 60 anni dopo la sua morte nei campi di concentramento e diventato un successo letterario mondiale.

Per quanto riguarda Scienze Umane la playlist di RaiPlay Learning, attraverso documentari ed interviste che raccontano l'orrore dei lager, spiega invece agli studenti come sia stata possibile la quasi indisturbata messa in atto della cosiddetta Soluzione Finale (il piano che prevedeva lo sterminio degli ebrei, ma anche dei Rom, dei Testimoni di Geova, degli omosessuali, dei disabili e dei dissidenti politici) attraverso la voce di alcuni testimoni fra cui Lia Levi e Liliana Segre. Si prosegue con Storia concentrandosi sul periodo dalle leggi razziali alla liberazione dei Campi di Concentramento da parte degli Alleati mentre ci si addentra nel progetto di eliminazione programmata di un intero popolo.

Di Shoah si parla anche in Musica; con Music & Performing Arts si intraprende un viaggio in uno degli episodi più dolorosi della storia dell'umanità: la Shoah, appunto. Attraverso spettacoli teatrali, film, musiche ispirati a storie vere per preservare la memoria e tramandarla assieme all'emozione, ci si addentra in atrocità che hanno macchiato la storia. In questa playlist particolarmente interessante è un documentario che racconta la Shoah da un punto di vista inedito, nonché diversi spettacoli teatrali e animazione, per i più piccoli, con la Stella di Andra e Tati, la storia di due sorelline sopravvissute all'eccidio nazista. E ancora, film e fiction per raccontare storie incredibili, dolorose ma piene di coraggio.

RaiPlay Learning nasce con la pandemia per offrire uno strumento e un supporto concreto alle scuole durante il duro periodo della didattica a distanza. Attraverso video delle trasmissioni Rai, documentari, film, spettacoli teatrali, concerti e programmi vari, Raiplay Learning ha sostenuto tanti ragazzi nello studio e nel ripasso contribuendo ad alleggerire giornate di preoccupazione e incertezze garantendo loro un costante arricchimento didattico e culturale. E, una volta terminata l'emergenza con il ritorno in classe, RaiPlay Learning non ha più lasciato il suo pubblico di studenti che tanto ha apprezzato il servizio della piattaforma della Rai. Così continua a dedicare a loro strumenti di approfondimento, orientamento lavorativo, supporto nella vita di tutti i giorni e stimolo per la ricerca, proponendo playlist e collezioni di grande qualità su argomenti di attualità, ricorrenze, tematiche di interesse sociale e molto altro ancora.