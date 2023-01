Giornata della Memoria: Nebbia in agosto, su Cielo il film di Kai Wessel

Stasera in prima serata su Cielo, in occasione della Giornata della Memoria, va in onda Nebbia in agosto, trama e cast del film di Wessel

Stasera in prima serata, alle 21:15, su Cielo, va in onda Nebbia in agosto, il film del 2016 diretto da Kai Wessel. Nella Giornata della Memoria la pellicola del regista tedesco porta alla luce l'ennesima nefandezza perpetrata dal regime nazista. Cielo è raggiungibile sui canale 26 del digitale terrestre, 126 di Sky e 19 di TivùSat.

La trama di Nebbia in agosto: Protagonista è il tredicenne Ernst Lossa, un ragazzo jenisch orfano di madre che con il pretesto della sua indole ribelle viene condotto in un ospedale psichiatrico. Ernst capirà ben presto che quelle mura nascondono un oscuro e agghiacciante segreto. "Nebbia in agosto'' è un film che porta alla luce un pezzo di storia mai realmente divulgata, ennesima nefandezza perpetrata dal regime nazista.

Negli anni di occupazione del Terzo Reich furono 200.000 i pazienti psichiatrici, di cui migliaia di bambini affetti da patologie e disabilità fisiche e mentali, uccisi poiché considerati colpevoli di pesare sulle finanze dello Stato e di compromettere la purezza della razza ariana.

Ciò che più disorienta in un ambiente così disumanizzato è la contrapposizione tra personaggi torbidi, come il direttore della struttura Walter Veithausen e l'infermiera Edith Kiefer, e personaggi dall'animo puro come suor Sophia, che ha lottato contro i pregiudizi per far trionfare la propria coscienza. La pellicola è un tributo a chi non si è arreso alla tristezza di una morte indegna, è lo sguardo di Ernst Lossa e di quanti come lui sono stati designati cavie da sperimentazione e condannati a vivere l'ennesimo orrore della Shoah. È la storia del coraggio indomito di un'anima limpida che ha lottato con ogni sua forza pur di non sopperire alle ingiustizie e ai soprusi e che non ha mai smesso di amare, di avere compassione e di sognare... l'America!

Cast del film: Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius, Branko Samarovski, David Bennent, Jule Hermann, Niklas Post e Karl Markovics.

Il premio ha vinto numerosi premi tra cui quello di Miglior regia a Kai Wessel, al Bavarian Film Awards del 2016 e il Migliore attore non-protagonista a Branko Samarovski all'Austrian Film Award,