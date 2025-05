Giornalista Mediaset si spaccia per corrispondente RAI: Federico Novella di Quarta Repubblica è nei guai

Fingersi della Rai per un'intervista al Salone del Libro di Torino: è quello che ha fatto il giornalista Federico Novella di Retequattro. Subito è arrivata la denuncia da parte del Comitato di Redazione di Rai News 24 e, immediate, le scuse del programma e del diretto interessato.

Ma vediamo cosa è successo.

Federico Novella si finge inviato Rai al Salone del Libro

Federico Novella, ex conduttore di Mattino 5 insieme a Federica Panicucci, è ora inviato nel programma Quarta Repubblica, in onda il lunedì in prima serata su Retequattro con la conduzione di Nicola Porro.

Arrivato al Salone del Libro di Torino, Novella si è finto un giornalista di RaiNews24 per poter ottenere un'intervista con il filosofo ed editore di Tlon Andrea Colamedici, il quale ha denunciato l'accaduto via social.

Il comunicato del cdr di Rai News 24

Subito è arrivato il comunicato del comitato di redazione della rete all news Rai: "Un giornalista Mediaset al Salone del Libro di Torino ha realizzato un servizio per un programma di Rete 4 identificandosi come giornalista di RaiNews24. Lo ha fatto per ottenere interviste a partecipanti, attivisti e intellettuali che condannano il massacro quotidiano dei civili a Gaza da parte di Israele. Il servizio realizzato puntava, come scritto da uno degli intervistati coinvolti, su una "narrazione a effetto" e a una "mistificazione deliberata". L'operato di Novella è una violazione deontologica che denunceremo nelle sedi opportune e una mancanza di rispetto per il Servizio Pubblico e per noi colleghe e colleghi che ogni giorno ci battiamo per portare avanti pratiche trasparenti e autorevoli. È un dovere non manipolare le opinioni dei cittadini intervistati, ed è un dovere raccontare la guerra in Medio Oriente rispettando la verità dei fatti".

Le scuse di Quarta Repubblica e Federico Novella

Intanto, sono già arrivate le scuse via post social dal profilo di Quarta Repubblica: "La direzione di Videonews si dissocia e stigmatizza questo comportamento scorretto e deontologicamente censurabile, scusandosi con tutti gli interessati. È un fatto grave e vigileremo perché non accada mai più".

In seguito, anche Federico Novella si è scusato con Colamedici, Mediaset e chiunque sia rimasto coinvolto, oltre ad assumersi la completa responsabilità di quanto avvenuto.