Giorgio Tirabassi, dopo l'infarto tranquillizza tutti: "Sto bene"

Giorgio Tirabassi tranquillizza tutti, dopo l'infarto, con un messaggio su Facebook: "Sto bene" dice nel suo breve post, e rassicura i tanti fan, che nel giro di poche ore avevano letteralmente invaso i suoi social, di essere cosciente e in buone mani.

Nelle prime ore di stamattina, prima della sua diretta comunicazione via Facebook, erano stati già i familiari di Giorgio Tirabassi a dichiararlo fuori pericolo, dopo il malore che l'ha colpito nella serata di ieri. Fonti mediche riferiscono che che l'attore e regista, 59 anni, è stato sottoposto con urgenza ad un intervento di angioplastica e le sue condizioni sarebbero adesso stazionarie.

Giorgio Tirabassi si è sentito male ieri sera, durante la presentazione di un film a L'Aquila: l'attore è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala e poi trasportato in ospedale a Castel di Sangro, poi trasferito ad Avezzano per l'intervento. In rete sono stati moltissimi i messaggi di speranza e incoraggiamento da parte dei tanti fan che hanno imparato ad amare i suoi personaggi, dal Glauco Benetti di Boris il film al commissario Ardenzi di Distretto di polizia.