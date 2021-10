Giorgio Parisi, chi è il Premio Nobel per la Fisica 2021

Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato a Giorgio Parisi, per i suoi studi sui sistemi complessi. Giorgio è un fisico teorico e accademico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nonché vicepresidente dell'Accademia dei Lincei.

Nato a Roma nel 1948, Parisi ha completato i suoi studi alla Sapienza dove si è laureato in fisica nel 1970 sotto la guida di Nicola Cabibbo con una tesi sul bosone di Higgs. In seguito ha iniziato la sua carriera scientifica ai Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, prima come membro del Cnr e successivamente come ricercatore dell'INFN.

Ottenuta la cattedra di fisica teorica nel 1981 all'Università di Tor Vergata, nel 1992 è passato alla stessa cattedra de La Sapienza, dove ha tenuto diversi insegnamenti, fra cui fisica teorica, teorie quantistiche, fisica statistica, probabilità. Ha partecipato anche al progetto APE100.

Nel 2018 è stato eletto presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, del quale è socio dal lontano 1988. Nel febbraio di quest'anno ha vinto il Premio Wolf e oggi, Martedì 5 Ottobre 2021, è diventato il sesto italiano a ottenere l'ambito riconoscimento nel campo della Fisica, dopo Guglielmo Marconi (1908), Enrico Fermi (1938), Emilio Segre (1959), Carlo Rubbia (1984), Riccardo Giacconi (2002).

L'accademia che assegna i Nobel ha premiato Giorgio Parisi "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi e per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria."